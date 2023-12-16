https://ria.ru/20231216/soyuz-1916178683.html
Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура
Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура - РИА Новости, 16.12.2023
Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура
Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" №2 стартовала с космодрома Байконур, трансляцию пуска ведёт... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T12:25
2023-12-16T12:25
2023-12-16T12:41
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" №2 стартовала с космодрома Байконур, трансляцию пуска ведёт "Роскосмос".Через 9 минут 22 секунды после пуска космическая головная часть - разгонный блок со спутником, отделится от третьей ступени ракеты. После этого должны состояться три включения двигателя "Фрегата", и он через 4 часа 44 минуты после старта выведет аппарат на высокоэллиптическую орбиту.В процессе эксплуатации спутника перигей его орбиты (ближайшая точка к Земле) будет изменяться от 600 до трёх тысяч километров, а апогей – от 37,4 до 39,8 тысячи километров. Аппарат массой 2077 килограммов рассчитан на срок активного существования в семь лет."Арктика-М" №1 был запущен 28 февраля 2021 года и принят в эксплуатацию 3 сентября этого же года. Еще два спутника должны появиться в системе к 2031 году. Кроме того, в 2026 году начнется проектирование аппаратов нового поколения "Арктика-МП".Спутники "Арктика-М" работают на эллиптической орбите с наклонением 63,3 градуса и на рабочем участке видят арктический регион, в том числе Северный морской путь. На них установлены приборы для получения изображений облаков и поверхности в видимом и инфракрасном диапазонах, контроля и прогноза вспышки на Солнце, радиационной обстановку и геомагнитного поля.
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космос - риа наука, байконур (город), земля, роскосмос
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Земля, Роскосмос
Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура
"Роскосмос": ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура со спутником "Арктика-М"
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" №2 стартовала с космодрома Байконур, трансляцию
пуска ведёт "Роскосмос".
Через 9 минут 22 секунды после пуска космическая головная часть - разгонный блок со спутником, отделится от третьей ступени ракеты. После этого должны состояться три включения двигателя "Фрегата", и он через 4 часа 44 минуты после старта выведет аппарат на высокоэллиптическую орбиту.
В процессе эксплуатации спутника перигей его орбиты (ближайшая точка к Земле) будет изменяться от 600 до трёх тысяч километров, а апогей – от 37,4 до 39,8 тысячи километров. Аппарат массой 2077 килограммов рассчитан на срок активного существования в семь лет.
«
"Арктика-М" №1 был запущен 28 февраля 2021 года и принят в эксплуатацию 3 сентября этого же года. Еще два спутника должны появиться в системе к 2031 году. Кроме того, в 2026 году начнется проектирование аппаратов нового поколения "Арктика-МП".
Спутники "Арктика-М" работают на эллиптической орбите с наклонением 63,3 градуса и на рабочем участке видят арктический регион, в том числе Северный морской путь. На них установлены приборы для получения изображений облаков и поверхности в видимом и инфракрасном диапазонах, контроля и прогноза вспышки на Солнце, радиационной обстановку и геомагнитного поля.
На космодроме Восточный завершились испытания с макетом "Ангары"