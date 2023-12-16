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В Москве побит суточный рекорд снежного покрова

В Москве побит суточный рекорд снежного покрова - РИА Новости, 16.12.2023

В Москве побит суточный рекорд снежного покрова

Новый суточный рекорд снежного покрова — 39 сантиметров — установлен в Москве, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T14:40

2023-12-16T14:40

2023-12-16T15:23

москва

михаил леус

снегопад в москве

общество

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Новый суточный рекорд снежного покрова — 39 сантиметров — установлен в Москве, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что активный циклон "Ваня", установивший утром в пятницу в Москве суточный рекорд высоты снежного покрова, ушел на северо-восток. "Тем не менее, сегодня высота снежного покрова на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достигла отметки в 39 сантиметров – это не только максимальное значение с начала осенне-зимнего сезона, но и новый суточный рекорд высоты снежного покрова для 16 декабря. Прежнее достижение высоты сугробов этого дня составляло 33 сантиметра и принадлежало 1919 году", — написал Леус. Специалист также добавил, что в ближайшие дни прибавки снежного покрова ожидать не стоит, напротив, снег под влиянием оттепелей и своего веса будет подтаивать и уплотняться, а высота снежного покрова постепенно понизится.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, михаил леус, снегопад в москве, общество