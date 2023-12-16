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Глава МИД Венгрии назвал обвинения в антисемитизме "красной линией" - РИА Новости, 16.12.2023
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04:18 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/siyyarto-1916148270.html
Глава МИД Венгрии назвал обвинения в антисемитизме "красной линией"
Глава МИД Венгрии назвал обвинения в антисемитизме "красной линией" - РИА Новости, 16.12.2023
Глава МИД Венгрии назвал обвинения в антисемитизме "красной линией"
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал обвинения венгерских властей в антисемитизме со стороны посла США в стране Дэвида Прессмана переходом "красной линии",... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T04:18
2023-12-16T04:18
в мире
венгрия
сша
будапешт
петер сийярто
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал обвинения венгерских властей в антисемитизме со стороны посла США в стране Дэвида Прессмана переходом "красной линии", который Будапешт не готов выносить, поскольку не является "одной из звезд" на американском флаге. "Между нами говоря, большее ли право у Дэвида Прессмана обвинять нас в антисемитизме или (надо) поднять этот вопрос в отношении Америки, видя события последних недель и месяцев там... Это такое пересечение "красной линии" и такое серьезное оскорбление нас со стороны господина посла, что мы не обязаны и не готовы его выносить" Он подчеркнул, что Венгрия "дает разрешение на работу послам, а не наместникам". "Мы независимое государство, а не одна из звездочек на синем фоне (флага США). Пусть это будет понятно всем", - добавил Сийярто. Госсекретарь венгерского МИД, ответственный за двусторонние отношения, Тамаш Менцер ранее отверг обвинения в антисемитизме со стороны американского посольства и заявил, что Венгрия не является 51-м штатом Америки, а Прессман - наместником. Ранее Прессман отмечал, что для Венгрии настал важный момент для определения будущего пути, и призывал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт заинтересован поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это. Глава венгерского МИД Петер Сийярто в ходе визита в Сараево назвал шокирующим и возмутительным то, что госдеп США делает доклады о состоянии прав человека в других странах, основываясь на односторонних сведениях, которые, в свою очередь, финансируются самими США, и вмешивается во внутренние дела других государств.
https://ria.ru/20231216/vengriya-1916147583.html
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в мире, венгрия, сша, будапешт, петер сийярто, виктор орбан
В мире, Венгрия, США, Будапешт, Петер Сийярто, Виктор Орбан
Глава МИД Венгрии назвал обвинения в антисемитизме "красной линией"

Сийярто назвал обвинения в антисемитизме со стороны посла США "красной линией"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал обвинения венгерских властей в антисемитизме со стороны посла США в стране Дэвида Прессмана переходом "красной линии", который Будапешт не готов выносить, поскольку не является "одной из звезд" на американском флаге.
«
"Между нами говоря, большее ли право у Дэвида Прессмана обвинять нас в антисемитизме или (надо) поднять этот вопрос в отношении Америки, видя события последних недель и месяцев там... Это такое пересечение "красной линии" и такое серьезное оскорбление нас со стороны господина посла, что мы не обязаны и не готовы его выносить"
Он подчеркнул, что Венгрия "дает разрешение на работу послам, а не наместникам". "Мы независимое государство, а не одна из звездочек на синем фоне (флага США). Пусть это будет понятно всем", - добавил Сийярто.
Госсекретарь венгерского МИД, ответственный за двусторонние отношения, Тамаш Менцер ранее отверг обвинения в антисемитизме со стороны американского посольства и заявил, что Венгрия не является 51-м штатом Америки, а Прессман - наместником.
Ранее Прессман отмечал, что для Венгрии настал важный момент для определения будущего пути, и призывал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт заинтересован поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто в ходе визита в Сараево назвал шокирующим и возмутительным то, что госдеп США делает доклады о состоянии прав человека в других странах, основываясь на односторонних сведениях, которые, в свою очередь, финансируются самими США, и вмешивается во внутренние дела других государств.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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В миреВенгрияСШАБудапештПетер СийяртоВиктор Орбан
 
 
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