https://ria.ru/20231216/rvsn-1916136641.html

Командующий РВСН рассказал о постоянном дежурстве нескольких полков

Командующий РВСН рассказал о постоянном дежурстве нескольких полков - РИА Новости, 16.12.2023

Командующий РВСН рассказал о постоянном дежурстве нескольких полков

Ряд полков Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с мобильными комплексами типа "Ярс" будут дежурить постоянно для повышения боевой устойчивости и... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T00:20

2023-12-16T00:20

2023-12-16T00:20

безопасность

сергей каракаев

ракетные войска стратегического назначения

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ряд полков Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с мобильными комплексами типа "Ярс" будут дежурить постоянно для повышения боевой устойчивости и живучести, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда". "Нарабатываем оптимальные варианты выхода ракетных полков в позиционные районы. Теперь в течение всего года в районах боевого патрулирования на постоянной основе будет находиться установленное количество ракетных полков, имеющих на вооружении подвижные грунтовые ракетные комплексы. Это, наряду с другими мерами, позволит сокращать сроки вывода всей группировки на маршруты боевого патрулирования, повышать ее живучесть и боевую устойчивость", - сказал Каракаев. "Такая работа уже дает результаты: за счет увеличения интенсивности отработки задач вывода полков ПГРК на маршруты боевого патрулирования и несения боевого дежурства на полевых позициях значительным образом повышена полевая выучка личного состава и гарантирована готовность ракетных полков ПГРК к маневренным действиям и выполнению задач РВСН в ответных действиях СЯС [стратегических ядерных сил]", - добавил генерал.

https://ria.ru/20231216/rvsn-1916136508.html

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безопасность, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, россия