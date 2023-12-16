https://ria.ru/20231216/rvsn-1916136641.html
Командующий РВСН рассказал о постоянном дежурстве нескольких полков
Командующий РВСН рассказал о постоянном дежурстве нескольких полков - РИА Новости, 16.12.2023
Командующий РВСН рассказал о постоянном дежурстве нескольких полков
Ряд полков Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с мобильными комплексами типа "Ярс" будут дежурить постоянно для повышения боевой устойчивости и... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T00:20
2023-12-16T00:20
2023-12-16T00:20
безопасность
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826977647_109:110:2000:1174_1920x0_80_0_0_a7a297f0f07c02b7a38eca3b07ae8b0e.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ряд полков Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с мобильными комплексами типа "Ярс" будут дежурить постоянно для повышения боевой устойчивости и живучести, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда". "Нарабатываем оптимальные варианты выхода ракетных полков в позиционные районы. Теперь в течение всего года в районах боевого патрулирования на постоянной основе будет находиться установленное количество ракетных полков, имеющих на вооружении подвижные грунтовые ракетные комплексы. Это, наряду с другими мерами, позволит сокращать сроки вывода всей группировки на маршруты боевого патрулирования, повышать ее живучесть и боевую устойчивость", - сказал Каракаев. "Такая работа уже дает результаты: за счет увеличения интенсивности отработки задач вывода полков ПГРК на маршруты боевого патрулирования и несения боевого дежурства на полевых позициях значительным образом повышена полевая выучка личного состава и гарантирована готовность ракетных полков ПГРК к маневренным действиям и выполнению задач РВСН в ответных действиях СЯС [стратегических ядерных сил]", - добавил генерал.
https://ria.ru/20231216/rvsn-1916136508.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826977647_175:127:1571:1174_1920x0_80_0_0_032b2572e91991a4fe0d3c9a4195e858.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, россия
Безопасность, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения, Россия
Командующий РВСН рассказал о постоянном дежурстве нескольких полков
Каракаев: несколько полков с мобильными комплексами будут дежурить постоянно