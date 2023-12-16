https://ria.ru/20231216/rvsn-1916136508.html

Командующий РВСН рассказал о гиперзвуковом вооружении

Командующий РВСН рассказал о гиперзвуковом вооружении - РИА Новости, 16.12.2023

Командующий РВСН рассказал о гиперзвуковом вооружении

Гиперзвуковыми маневрирующими блоками планируется вооружить и мобильные комплексы РВСН, заявил командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T00:18

2023-12-16T00:18

2023-12-16T00:18

безопасность

сергей каракаев

ракетные войска стратегического назначения

красная звезда

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Гиперзвуковыми маневрирующими блоками планируется вооружить и мобильные комплексы РВСН, заявил командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда". В настоящее время такими блоками оснащен только новейший комплекс "Авангард" шахтного базирования. "Все отечественные ракетные комплексы создаются с учетом необходимости преодоления противоракетной обороны. С этой целью ракеты оснащаются средствами противодействия системе ПРО. Однако поистине прорывными возможностями обладают гиперзвуковые маневрирующие ударные средства. Один из таких образцов создан и принят на вооружение в Ясненском ракетном соединении", - сказал Каракаев. "В настоящее время продолжаются работы по его совершенствованию, что в перспективе позволит использовать указанные ударные средства, в том числе, и в комплексах мобильного базирования", - добавил генерал.

https://ria.ru/20231216/rvsn-1916136395.html

https://ria.ru/20231216/rakety-1916136264.html

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безопасность, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда