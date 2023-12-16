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Командующий РВСН раскрыл долю современных ракетных комплексов - РИА Новости, 16.12.2023
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00:11 16.12.2023 (обновлено: 00:23 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/rvsn-1916136009.html
Командующий РВСН раскрыл долю современных ракетных комплексов
Командующий РВСН раскрыл долю современных ракетных комплексов - РИА Новости, 16.12.2023
Командующий РВСН раскрыл долю современных ракетных комплексов
Доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН доведена до 88%, заявил командующий Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Сергей... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T00:11
2023-12-16T00:23
безопасность
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН доведена до 88%, заявил командующий Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда". "В 2023 году в рамках государственного оборонного заказа поставлено около 80 новых основных образцов вооружения и военной техники РВСН. Это дало возможность завершить перевооружение на ракетные комплексы "Ярс" и "Авангард" трех ракетных полков. За счет этого доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН доведена до 88%", - сказал Каракаев. Он отметил, что боевой состав РВСН достаточно сбалансирован, способен решить все поставленные перед ним задачи и, соответственно, не требует каких-либо изменений. "В ближнесрочной перспективе масштабных структурных преобразований РВСН, требующих увеличения количественного состава ракетных дивизий и воинских частей РВСН, проводиться не будет", - добавил командующий.
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безопасность, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, россия
Безопасность, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения, Россия
Командующий РВСН раскрыл долю современных ракетных комплексов

Каракаев: доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН составила 88%

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН доведена до 88%, заявил командующий Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
«
"В 2023 году в рамках государственного оборонного заказа поставлено около 80 новых основных образцов вооружения и военной техники РВСН. Это дало возможность завершить перевооружение на ракетные комплексы "Ярс" и "Авангард" трех ракетных полков. За счет этого доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН доведена до 88%", - сказал Каракаев.
Он отметил, что боевой состав РВСН достаточно сбалансирован, способен решить все поставленные перед ним задачи и, соответственно, не требует каких-либо изменений.
"В ближнесрочной перспективе масштабных структурных преобразований РВСН, требующих увеличения количественного состава ракетных дивизий и воинских частей РВСН, проводиться не будет", - добавил командующий.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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00:04
 
БезопасностьСергей КаракаевРакетные войска стратегического назначенияРоссия
 
 
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