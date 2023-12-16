https://ria.ru/20231216/rvsn-1916136009.html

Командующий РВСН раскрыл долю современных ракетных комплексов

Командующий РВСН раскрыл долю современных ракетных комплексов - РИА Новости, 16.12.2023

Командующий РВСН раскрыл долю современных ракетных комплексов

Доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН доведена до 88%, заявил командующий Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Сергей... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T00:11

2023-12-16T00:11

2023-12-16T00:23

безопасность

сергей каракаев

ракетные войска стратегического назначения

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН доведена до 88%, заявил командующий Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда". "В 2023 году в рамках государственного оборонного заказа поставлено около 80 новых основных образцов вооружения и военной техники РВСН. Это дало возможность завершить перевооружение на ракетные комплексы "Ярс" и "Авангард" трех ракетных полков. За счет этого доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН доведена до 88%", - сказал Каракаев. Он отметил, что боевой состав РВСН достаточно сбалансирован, способен решить все поставленные перед ним задачи и, соответственно, не требует каких-либо изменений. "В ближнесрочной перспективе масштабных структурных преобразований РВСН, требующих увеличения количественного состава ракетных дивизий и воинских частей РВСН, проводиться не будет", - добавил командующий.

https://ria.ru/20231216/yars-1916135400.html

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безопасность, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, россия