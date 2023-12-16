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Разгонный блок со вторым спутником "Арктика-М" вышел на орбиту - РИА Новости, 16.12.2023
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12:41 16.12.2023 (обновлено: 12:42 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/roskosmos-1916180879.html
Разгонный блок со вторым спутником "Арктика-М" вышел на орбиту
Разгонный блок со вторым спутником "Арктика-М" вышел на орбиту - РИА Новости, 16.12.2023
Разгонный блок со вторым спутником "Арктика-М" вышел на орбиту
Ракета "Союз-2.1б" вывела на околоземную орбиту разгонный блок "Фрегат" с гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" №2, трансляцию пуска ведёт "Роскосмос". РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T12:41
2023-12-16T12:42
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" вывела на околоземную орбиту разгонный блок "Фрегат" с гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" №2, трансляцию пуска ведёт "Роскосмос". Старт ракеты состоялся в 12.17 мск. Теперь разгонному блоку предстоит три раза включить свой двигатель и за чуть более, чем за 4,5 часа доставить аппарат на целевую высокоэллиптическую орбиту. "Есть отделение головного блока. Головной блок в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Арктика-М" №2 выведен на незамкнутую орбиту", - сказал комментатор пуска. "Арктика-М" №1 был запущен 28 февраля 2021 года и принят в эксплуатацию 3 сентября этого же года. Еще два спутника должны появиться в системе к 2031 году. Кроме того, в 2026 году начнется проектирование аппаратов нового поколения "Арктика-МП". Спутники "Арктика-М" работают на эллиптической орбите с наклонением 63,3 градуса и на рабочем участке видят арктический регион, в том числе Северный морской путь. На них установлены приборы для получения изображений облаков и поверхности в видимом и инфракрасном диапазонах, контроля и прогноза вспышки на Солнце, радиационной обстановку и геомагнитного поля.
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космос - риа наука, роскосмос, россия, союз-2.1б
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Россия, Союз-2.1б
Разгонный блок со вторым спутником "Арктика-М" вышел на орбиту

"Роскосмос": ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту второй спутник "Арктика-М"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк"Союз-2.1б"
Союз-2.1б - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Союз-2.1б". Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" вывела на околоземную орбиту разгонный блок "Фрегат" с гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" №2, трансляцию пуска ведёт "Роскосмос".
Старт ракеты состоялся в 12.17 мск. Теперь разгонному блоку предстоит три раза включить свой двигатель и за чуть более, чем за 4,5 часа доставить аппарат на целевую высокоэллиптическую орбиту.
«
"Есть отделение головного блока. Головной блок в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Арктика-М" №2 выведен на незамкнутую орбиту", - сказал комментатор пуска.
"Арктика-М" №1 был запущен 28 февраля 2021 года и принят в эксплуатацию 3 сентября этого же года. Еще два спутника должны появиться в системе к 2031 году. Кроме того, в 2026 году начнется проектирование аппаратов нового поколения "Арктика-МП".
Спутники "Арктика-М" работают на эллиптической орбите с наклонением 63,3 градуса и на рабочем участке видят арктический регион, в том числе Северный морской путь. На них установлены приборы для получения изображений облаков и поверхности в видимом и инфракрасном диапазонах, контроля и прогноза вспышки на Солнце, радиационной обстановку и геомагнитного поля.
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