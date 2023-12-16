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Почти 50 разработок педагогов Югры стали лучшими практиками Минпросвещения
Почти 50 разработок педагогов Югры стали лучшими практиками Минпросвещения - РИА Новости, 16.12.2023
Почти 50 разработок педагогов Югры стали лучшими практиками Минпросвещения
Почти 50 разработок югорских педагогов включены в банк лучших практик академии Министерства просвещения РФ, сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T10:43
2023-12-16T10:43
2023-12-16T10:43
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
наталья комарова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Почти 50 разработок югорских педагогов включены в банк лучших практик академии Министерства просвещения РФ, сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. "Сорок семь методических разработок наших педагогов включены в банк лучших образовательных практик академии Министерства просвещения РФ. Тридцать девять региональных программ включены в реестр федеральных программ финансовой грамотности Министерства финансов РФ", - сказала глава региона в ходе церемонии подведения итогов Года педагога и наставника в Югре. Она отметила, что в регионе уделяется особое внимание подготовке нового поколения педагогов. Так, в ХМАО создано 44 специализированных психолого-педагогических класса, 474 молодых специалиста в этом году пришли работать в школы Югры. Помимо этого, глава региона вручила федеральные и окружные награды педагогам и наставникам. Благодарностью Министерства науки и высшего образования РФ награжден президент Нижневартовского государственного университета Анатолий Карпов. Благодарственные письма губернатора Югры за заслуги в сфере образования и воспитания получили четыре преподавателя. Одной из самых важных наград в этот день стало присвоение статуса "Педагог Югры" - звание и медали получили семь учителей. После церемонии в Ханты-Мансийске состоялся совет по вопросам высшего образования и науки при губернаторе Югры, на котором ректоры университетов региона, молодые ученые, представители органов исполнительной власти и департамента образования и молодежной политики округа обсудили реализацию научных исследований и технологических проектов в рамках деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) и содержательную часть проекта создания инновационного научно-технологического центра "Юнити Парк", а также наметили план работы на 2024 год. В завершение дня впервые в регионе прошел Бал педагогов. В мероприятии приняло участие около 400 человек, включая преподавателей, представителей педагогических династий, ветеранов труда и руководителей органов местного самоуправления в сфере образования. Формат включал приветственную группу с бальными хореографическими композициями, образовательные мастер-классы и фотозоны.
https://ria.ru/20231213/yugra-1915566599.html
https://ria.ru/20231213/shakhmaty-1915540735.html
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ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийск, наталья комарова
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийск, Наталья Комарова
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Почти 50 разработок югорских педагогов включены в банк лучших практик академии Министерства просвещения РФ, сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.
"Сорок семь методических разработок наших педагогов включены в банк лучших образовательных практик академии Министерства просвещения РФ. Тридцать девять региональных программ включены в реестр федеральных программ финансовой грамотности Министерства финансов РФ", - сказала глава региона в ходе церемонии подведения итогов Года педагога и наставника в Югре.
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Она отметила, что в регионе уделяется особое внимание подготовке нового поколения педагогов. Так, в ХМАО создано 44 специализированных психолого-педагогических класса, 474 молодых специалиста в этом году пришли работать в школы Югры.
Помимо этого, глава региона вручила федеральные и окружные награды педагогам и наставникам. Благодарностью Министерства науки и высшего образования РФ награжден президент Нижневартовского государственного университета Анатолий Карпов. Благодарственные письма губернатора Югры за заслуги в сфере образования и воспитания получили четыре преподавателя. Одной из самых важных наград в этот день стало присвоение статуса "Педагог Югры" - звание и медали получили семь учителей.
После церемонии в Ханты-Мансийске состоялся совет по вопросам высшего образования и науки при губернаторе Югры, на котором ректоры университетов региона, молодые ученые, представители органов исполнительной власти и департамента образования и молодежной политики округа обсудили реализацию научных исследований и технологических проектов в рамках деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) и содержательную часть проекта создания инновационного научно-технологического центра "Юнити Парк", а также наметили план работы на 2024 год.
В завершение дня впервые в регионе прошел Бал педагогов. В мероприятии приняло участие около 400 человек, включая преподавателей, представителей педагогических династий, ветеранов труда и руководителей органов местного самоуправления в сфере образования. Формат включал приветственную группу с бальными хореографическими композициями, образовательные мастер-классы и фотозоны.
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