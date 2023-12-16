https://ria.ru/20231216/raspad-1916151993.html

Это крах. В США сделали жесткое заявление о распаде Украины

Это крах. В США сделали жесткое заявление о распаде Украины - РИА Новости, 16.12.2023

Это крах. В США сделали жесткое заявление о распаде Украины

Отсутствие денег и провал контрнаступления ведут Украину к распаду, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T06:45

2023-12-16T06:45

2023-12-16T15:11

в мире

украина

сша

скотт риттер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Отсутствие денег и провал контрнаступления ведут Украину к распаду, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Мы наблюдаем приближающийся социальный коллапс, который приведет к политическому краху. Иными словами, мы — свидетели начала распада Украины как национального государства", — сказал он.По словам эксперта, украинцам "передают последний транш", после чего неудачи ВСУ на поле боя перерастут в беспорядки и гражданский коллапс."Все кончено. У них нет боеприпасов", — добавил Риттер.В последнее время киевские власти столкнулись с существенным сокращением помощи со стороны Запада. Так, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности для помощи Украине исчерпаются, гарантий дальнейшей поддержки нет. Кроме того, Венгрия заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, включающего 50 миллиардов для Киева.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал США осознать ответственность за поддержку Украины и понять, что Вашингтон лишь продлевает конфликт.

https://ria.ru/20231216/udar-1916150499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, скотт риттер, вооруженные силы украины