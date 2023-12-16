https://ria.ru/20231216/raspad-1916151993.html
Это крах. В США сделали жесткое заявление о распаде Украины
Это крах. В США сделали жесткое заявление о распаде Украины - РИА Новости, 16.12.2023
Это крах. В США сделали жесткое заявление о распаде Украины
Отсутствие денег и провал контрнаступления ведут Украину к распаду, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T06:45
2023-12-16T06:45
2023-12-16T15:11
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Отсутствие денег и провал контрнаступления ведут Украину к распаду, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Мы наблюдаем приближающийся социальный коллапс, который приведет к политическому краху. Иными словами, мы — свидетели начала распада Украины как национального государства", — сказал он.По словам эксперта, украинцам "передают последний транш", после чего неудачи ВСУ на поле боя перерастут в беспорядки и гражданский коллапс."Все кончено. У них нет боеприпасов", — добавил Риттер.В последнее время киевские власти столкнулись с существенным сокращением помощи со стороны Запада. Так, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности для помощи Украине исчерпаются, гарантий дальнейшей поддержки нет. Кроме того, Венгрия заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, включающего 50 миллиардов для Киева.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал США осознать ответственность за поддержку Украины и понять, что Вашингтон лишь продлевает конфликт.
https://ria.ru/20231216/udar-1916150499.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, скотт риттер, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
Это крах. В США сделали жесткое заявление о распаде Украины
Экс-разведчик Риттер: Украина начала распадаться из-за отсутствия денег