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Командующий РВСН рассказал о планах по пуску ракет - РИА Новости, 16.12.2023
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00:29 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/rakety-1916137256.html
Командующий РВСН рассказал о планах по пуску ракет
Командующий РВСН рассказал о планах по пуску ракет - РИА Новости, 16.12.2023
Командующий РВСН рассказал о планах по пуску ракет
РВСН планируют провести в предстоящем году семь пусков ракет, всего за последние пять лет проведено 20 пусков, в том числе гиперзвуковых "Авангардов", сообщил... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T00:29
2023-12-16T00:29
безопасность
оренбургская область
россия
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. РВСН планируют провести в предстоящем году семь пусков ракет, всего за последние пять лет проведено 20 пусков, в том числе гиперзвуковых "Авангардов", сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда". "В 2024 году планируется провести семь пусков. Всего же за последние пять лет РВСН в рамках летных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооруженными силами Российской Федерации провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет", - сказал Каракаев. Что касается пусков из позиционных районов ракетных соединений, то перед постановкой на боевое дежурство комплекса "Аванград" с гиперзвуковым боевым оснащением, его экспериментальная отработка проводилась из Ясненского соединения в Оренбургской области "с частичным задействованием существующей инфраструктуры позиционного района", отметил командующий. По его словам, Россия и США по-прежнему не менее чем за сутки предупреждают друг друга "о любом планируемом пуске МБР и БРПЛ".
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безопасность, оренбургская область, россия, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Оренбургская область, Россия, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения
Командующий РВСН рассказал о планах по пуску ракет

Каракаев: РВСН планируют провести в 2024 году семь пусков ракет

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс" . Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. РВСН планируют провести в предстоящем году семь пусков ракет, всего за последние пять лет проведено 20 пусков, в том числе гиперзвуковых "Авангардов", сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
«
"В 2024 году планируется провести семь пусков. Всего же за последние пять лет РВСН в рамках летных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооруженными силами Российской Федерации провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет", - сказал Каракаев.
Что касается пусков из позиционных районов ракетных соединений, то перед постановкой на боевое дежурство комплекса "Аванград" с гиперзвуковым боевым оснащением, его экспериментальная отработка проводилась из Ясненского соединения в Оренбургской области "с частичным задействованием существующей инфраструктуры позиционного района", отметил командующий.
По его словам, Россия и США по-прежнему не менее чем за сутки предупреждают друг друга "о любом планируемом пуске МБР и БРПЛ".
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
Командующий РВСН рассказал о постоянном дежурстве нескольких полков
00:20
 
БезопасностьОренбургская областьРоссияСергей КаракаевРакетные войска стратегического назначения
 
 
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