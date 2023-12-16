https://ria.ru/20231216/rakety-1916137256.html

Командующий РВСН рассказал о планах по пуску ракет

Командующий РВСН рассказал о планах по пуску ракет - РИА Новости, 16.12.2023

Командующий РВСН рассказал о планах по пуску ракет

РВСН планируют провести в предстоящем году семь пусков ракет, всего за последние пять лет проведено 20 пусков, в том числе гиперзвуковых "Авангардов", сообщил... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T00:29

2023-12-16T00:29

2023-12-16T00:29

безопасность

оренбургская область

россия

сергей каракаев

ракетные войска стратегического назначения

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. РВСН планируют провести в предстоящем году семь пусков ракет, всего за последние пять лет проведено 20 пусков, в том числе гиперзвуковых "Авангардов", сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда". "В 2024 году планируется провести семь пусков. Всего же за последние пять лет РВСН в рамках летных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооруженными силами Российской Федерации провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет", - сказал Каракаев. Что касается пусков из позиционных районов ракетных соединений, то перед постановкой на боевое дежурство комплекса "Аванград" с гиперзвуковым боевым оснащением, его экспериментальная отработка проводилась из Ясненского соединения в Оренбургской области "с частичным задействованием существующей инфраструктуры позиционного района", отметил командующий. По его словам, Россия и США по-прежнему не менее чем за сутки предупреждают друг друга "о любом планируемом пуске МБР и БРПЛ".

https://ria.ru/20231216/rvsn-1916136641.html

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безопасность, оренбургская область, россия, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения