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Командующий РВСН рассказал о производстве ракет средней и меньшей дальности
Командующий РВСН рассказал о производстве ракет средней и меньшей дальности - РИА Новости, 16.12.2023
Командующий РВСН рассказал о производстве ракет средней и меньшей дальности
Предприятия оборонно-промышленного комплекса России могут в кратчайшие сроки наладить производство ракет средней и меньшей дальности, заявил командующий РВСН... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T00:13
2023-12-16T00:13
2023-12-16T00:13
безопасность
россия
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса России могут в кратчайшие сроки наладить производство ракет средней и меньшей дальности, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда". "Отечественные предприятия разработчиков и изготовителей ракетной техники имеют необходимый научно-технический задел и производственную базу, что позволит при необходимости в кратчайшие сроки начать производство и обеспечить поставку в войска серийных образцов ракетных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности", - сказал Каракаев. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан лидерами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. В рамках соглашения две державы обязывались не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также пусковые установки к ним. В рамках его исполнения СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США - на тысячу меньше. Соглашение утратило силу в августе 2019 года после выхода из него Вашингтона, обвинившего Москву в его нарушении. РФ отвергла обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу.
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безопасность, россия, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Россия, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения
Командующий РВСН рассказал о производстве ракет средней и меньшей дальности
Каракаев: Россия готова начать производить ракеты средней и меньшей дальности