https://ria.ru/20231216/rakety-1916135722.html

В РВСН заявили о разработке мобильного ракетного комплекса на смену "Ярсу"

В РВСН заявили о разработке мобильного ракетного комплекса на смену "Ярсу" - РИА Новости, 16.12.2023

В РВСН заявили о разработке мобильного ракетного комплекса на смену "Ярсу"

В России разрабатывают новый мобильный ракетный комплекс стратегического назначения на смену "Ярсу", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T00:06

2023-12-16T00:06

2023-12-16T00:22

безопасность

россия

сергей каракаев

ракетные войска стратегического назначения

новое оружие россии

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В России разрабатывают новый мобильный ракетный комплекс стратегического назначения на смену "Ярсу", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда"."Да, разрабатываются. Кроме того, проводятся НИОКР по обоснованию технического облика и путей создания ракетного комплекса мобильного базирования, который в перспективе сможет заменить ракетный комплекс "Ярс", — отметил Каракаев.По его словам, исследования по обоснованию путей совершенствования ракетного вооружения проводятся непрерывно, что позволяет своевременно принимать решения о начале работ по созданию новых и модернизации существующих комплексов."На основе проводимых исследований в государственную программу вооружения и другие федеральные программы включаются работы по созданию научно-технического и технологического заделов в обеспечение создания и модернизации ракетных комплексов стратегического назначения", — добавил Каракаев.При этом мобильная группировка РВСУ полностью перевооружилась на комплекс "Ярс", отметил собеседник издания.Кроме того, уже почти завершились работы по созданию нового ракетного комплекса стационарного шахтного базирования "Сармат", имеющего уникальные тактико-технические характеристики и воплотившего передовые достижения отечественной ракетно-космической отрасли, заключил командующий.

https://ria.ru/20231216/rvsn-1916136395.html

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безопасность, россия, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения