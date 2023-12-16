https://ria.ru/20231216/raketa-1916164631.html

Госкомиссия на Байконуре допустила к заправке ракету "Союз-2.1б"

Госкомиссия на Байконуре допустила к заправке ракету "Союз-2.1б" - РИА Новости, 16.12.2023

Госкомиссия на Байконуре допустила к заправке ракету "Союз-2.1б"

Госкомиссия на Байконуре разрешила заправку и старт ракеты "Союз-2.1б", которая сегодня отправит на орбиту гидрометеорологический спутник "Арктика-М" №2,... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T10:23

2023-12-16T10:23

2023-12-16T10:23

космос - риа наука

байконур (город)

роскосмос

космос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760160581_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ca2b58e63ffb2f88c8762456d25d8bd.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госкомиссия на Байконуре разрешила заправку и старт ракеты "Союз-2.1б", которая сегодня отправит на орбиту гидрометеорологический спутник "Арктика-М" №2, сообщил в субботу "Роскосмос". "Союз" допущен к заправке, старт — 12:17:48 мск. Госкомиссия разрешила заправку топливом ракеты-носителя "Союз-2.1б", несущей разгонный блок "Фрегат" и гидрометеорологический спутник "Арктика-М" №2, и её пуск с 31-й площадки", - говорится в сообщении. Спутники "Арктика-М" работают на эллиптической орбите с наклонением 63,3 градуса и на рабочем участке видят арктический регион, в том числе Северный морской путь. На них установлены приборы для получения изображений облаков и поверхности в видимом и инфракрасном диапазонах, контроля и прогноза вспышки на Солнце, радиационной обстановки и геомагнитного поля.

https://ria.ru/20230217/sputnik-1852566102.html

байконур (город)

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, космос