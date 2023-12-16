https://ria.ru/20231216/raketa-1916164631.html
Госкомиссия на Байконуре допустила к заправке ракету "Союз-2.1б"
Госкомиссия на Байконуре допустила к заправке ракету "Союз-2.1б" - РИА Новости, 16.12.2023
Госкомиссия на Байконуре допустила к заправке ракету "Союз-2.1б"
Госкомиссия на Байконуре разрешила заправку и старт ракеты "Союз-2.1б", которая сегодня отправит на орбиту гидрометеорологический спутник "Арктика-М" №2,... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T10:23
2023-12-16T10:23
2023-12-16T10:23
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госкомиссия на Байконуре разрешила заправку и старт ракеты "Союз-2.1б", которая сегодня отправит на орбиту гидрометеорологический спутник "Арктика-М" №2, сообщил в субботу "Роскосмос". "Союз" допущен к заправке, старт — 12:17:48 мск. Госкомиссия разрешила заправку топливом ракеты-носителя "Союз-2.1б", несущей разгонный блок "Фрегат" и гидрометеорологический спутник "Арктика-М" №2, и её пуск с 31-й площадки", - говорится в сообщении. Спутники "Арктика-М" работают на эллиптической орбите с наклонением 63,3 градуса и на рабочем участке видят арктический регион, в том числе Северный морской путь. На них установлены приборы для получения изображений облаков и поверхности в видимом и инфракрасном диапазонах, контроля и прогноза вспышки на Солнце, радиационной обстановки и геомагнитного поля.
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Космос - РИА Наука, Байконур (город), Роскосмос, Космос
Госкомиссия на Байконуре допустила к заправке ракету "Союз-2.1б"
Госкомиссия разрешила заправку и старт "Союза-2.1б" со спутником "Арктика-М" №2
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Госкомиссия на Байконуре разрешила заправку и старт ракеты "Союз-2.1б", которая сегодня отправит на орбиту гидрометеорологический спутник "Арктика-М" №2, сообщил в субботу "Роскосмос
".
"Союз" допущен к заправке, старт — 12:17:48 мск. Госкомиссия разрешила заправку топливом ракеты-носителя "Союз-2.1б", несущей разгонный блок "Фрегат" и гидрометеорологический спутник "Арктика-М" №2, и её пуск с 31-й площадки", - говорится в сообщении.
Спутники "Арктика-М" работают на эллиптической орбите с наклонением 63,3 градуса и на рабочем участке видят арктический регион, в том числе Северный морской путь. На них установлены приборы для получения изображений облаков и поверхности в видимом и инфракрасном диапазонах, контроля и прогноза вспышки на Солнце, радиационной обстановки и геомагнитного поля.
В России начнут проектирование новых арктических спутников в 2026 году