https://ria.ru/20231216/pvo-1916202175.html

Минобороны рассказало подробности попытки массированного удара по Крыму

Минобороны рассказало подробности попытки массированного удара по Крыму - РИА Новости, 16.12.2023

Минобороны рассказало подробности попытки массированного удара по Крыму

Российские системы ПВО отразили попытку массированной атаки украинских беспилотников по Крыму, все дроны были сбиты, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T15:08

2023-12-16T15:08

2023-12-16T15:29

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

республика крым

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО отразили попытку массированной атаки украинских беспилотников по Крыму, все дроны были сбиты, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Вечером в пятницу МО РФ сообщало, что российские средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над Крымом. В ночь на субботу в ведомстве добавили, что ПВО РФ уничтожили еще шесть украинских БПЛА над полуостровом. "Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крымского полуострова. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены", - говорится в сообщении. Всего в течение суток российская ПВО сбила 49 украинских беспилотников, в том числе в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Токмак Запорожской области, Новая Каховка, Каиры и Алешки Херсонской области, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха". Всего сначала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 259 вертолетов, 9745 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14096 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7353 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16359 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231210/krym-1914893107.html

https://ria.ru/20231214/prityazaniya-1915908737.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым