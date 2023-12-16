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Минобороны рассказало подробности попытки массированного удара по Крыму - РИА Новости, 16.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:08 16.12.2023 (обновлено: 15:29 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/pvo-1916202175.html
Минобороны рассказало подробности попытки массированного удара по Крыму
Минобороны рассказало подробности попытки массированного удара по Крыму - РИА Новости, 16.12.2023
Минобороны рассказало подробности попытки массированного удара по Крыму
Российские системы ПВО отразили попытку массированной атаки украинских беспилотников по Крыму, все дроны были сбиты, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T15:08
2023-12-16T15:29
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО отразили попытку массированной атаки украинских беспилотников по Крыму, все дроны были сбиты, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Вечером в пятницу МО РФ сообщало, что российские средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над Крымом. В ночь на субботу в ведомстве добавили, что ПВО РФ уничтожили еще шесть украинских БПЛА над полуостровом. "Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крымского полуострова. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены", - говорится в сообщении. Всего в течение суток российская ПВО сбила 49 украинских беспилотников, в том числе в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Токмак Запорожской области, Новая Каховка, Каиры и Алешки Херсонской области, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха". Всего сначала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 259 вертолетов, 9745 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14096 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7353 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16359 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231210/krym-1914893107.html
https://ria.ru/20231214/prityazaniya-1915908737.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Крым
Минобороны рассказало подробности попытки массированного удара по Крыму

МО: ПВО отразила попытку массированного удара по Крыму, за сутки сбито 49 БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО отразили попытку массированной атаки украинских беспилотников по Крыму, все дроны были сбиты, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
Вечером в пятницу МО РФ сообщало, что российские средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над Крымом. В ночь на субботу в ведомстве добавили, что ПВО РФ уничтожили еще шесть украинских БПЛА над полуостровом.
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"Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крымского полуострова. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены", - говорится в сообщении.
Всего в течение суток российская ПВО сбила 49 украинских беспилотников, в том числе в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Токмак Запорожской области, Новая Каховка, Каиры и Алешки Херсонской области, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха".
Всего сначала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 259 вертолетов, 9745 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14096 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7353 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16359 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Республика Крым
 
 
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