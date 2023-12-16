https://ria.ru/20231216/pozhar-1916249945.html

В Астрахани загорелось административное здание

В Астрахани загорелось административное здание - РИА Новости, 17.12.2023

В Астрахани загорелось административное здание

В административном здании в Астрахани произошел пожар на площади 400 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале управления МЧС России по Астраханской... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-16T23:34

2023-12-16T23:34

2023-12-17T10:47

происшествия

астрахань

россия

астраханская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек — РИА Новости. В административном здании в Астрахани произошел пожар на площади 400 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале управления МЧС России по Астраханской области."В 23.15 (22.15 мск) в оперативную дежурную смену Главного управления поступило сообщение о возгорании кровли и внутренней отделки и вещей б/у в административном здании в городе Астрахань, улица Звездная, 61, на общей площади 400 квадратных метров", — говорится в заявлении.Согласно открытым источникам, по этому адресу расположены сауна и кальян-бар.В 00.08 (23.08 мск) пожар удалось локализовать.На месте работают сотрудники МЧС и ГКУ "Волгоспас".

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

астрахань

россия

астраханская область

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происшествия, астрахань, россия, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)