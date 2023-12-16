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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Киев за сутки потерял на херсонском направлении до 65 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T14:51
2023-12-16T14:51
2023-12-16T15:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Киев за сутки потерял на херсонском направлении до 65 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."На херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации по подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе населенных пунктов Тягинка и Белозерка Херсонской области потери противника составили до 65 военнослужащих и семь автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожен склад боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "МСТА-Б", два орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 65 военных на Херсонском направлении