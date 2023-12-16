https://ria.ru/20231216/poteri-1916199738.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.12.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Киев за сутки потерял на херсонском направлении до 65 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T14:51

2023-12-16T14:51

2023-12-16T15:02

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_c9d72a94ebfeb2e511e0375441d6ce22.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Киев за сутки потерял на херсонском направлении до 65 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."На херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации по подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе населенных пунктов Тягинка и Белозерка Херсонской области потери противника составили до 65 военнослужащих и семь автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожен склад боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "МСТА-Б", два орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область