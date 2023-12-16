https://ria.ru/20231216/poteri-1916199291.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 16.12.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Российские войска отразили за сутки семь атак штурмовых групп Киева на Купянском и Краснолиманском направлениях, потери ВСУ составили до 135 солдат, сообщили в... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T14:49

2023-12-16T14:49

2023-12-16T15:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские войска отразили за сутки семь атак штурмовых групп Киева на Купянском и Краснолиманском направлениях, потери ВСУ составили до 135 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 14-й, 115-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад противника в районе населенных пунктов Ольшана, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30", - добавили в МО РФ."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения в районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики и нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили до 100 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также орудие Д-20.

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область