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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 16.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Российские войска отразили за сутки семь атак штурмовых групп Киева на Купянском и Краснолиманском направлениях, потери ВСУ составили до 135 солдат, сообщили в... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T14:49
2023-12-16T14:49
2023-12-16T15:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские войска отразили за сутки семь атак штурмовых групп Киева на Купянском и Краснолиманском направлениях, потери ВСУ составили до 135 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 14-й, 115-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад противника в районе населенных пунктов Ольшана, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30", - добавили в МО РФ."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения в районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики и нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили до 100 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также орудие Д-20.
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916182331.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
МО: ВСУ потеряли до 135 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях