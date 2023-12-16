Рейтинг@Mail.ru
Москвичей призвали быть предельно осторожными из-за ухудшения погоды - РИА Новости, 16.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/pogoda-1916217605.html
Москвичей призвали быть предельно осторожными из-за ухудшения погоды
Москвичей призвали быть предельно осторожными из-за ухудшения погоды - РИА Новости, 16.12.2023
Москвичей призвали быть предельно осторожными из-за ухудшения погоды
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в воскресенье, ожидаются снег, мокрый снег, ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщается в... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T17:12
2023-12-16T17:12
общество
снегопад в москве
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913626416_0:170:3338:2048_1920x0_80_0_0_99956f14268564148df2302e3c9ddd4a.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в воскресенье, ожидаются снег, мокрый снег, ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, с 09.00 и до 16.00 17 декабря в столице ожидаются снег, мокрый снег. Возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Горожан попросили быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20231216/pogoda-1916197360.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913626416_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_ac30d12b5f403ac50c46138147f5bd22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, снегопад в москве, москва
Общество, Снегопад в Москве, Москва
Москвичей призвали быть предельно осторожными из-за ухудшения погоды

Власти призвали москвичей к осторожности из-за ухудшения погоды в воскресенье

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время сильного снегопада в Москве
Автомобиль во время сильного снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Автомобиль во время сильного снегопада в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в воскресенье, ожидаются снег, мокрый снег, ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, с 09.00 и до 16.00 17 декабря в столице ожидаются снег, мокрый снег. Возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Горожан попросили быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Воробей сидит на покрытом льдом ограждении - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в воскресенье
14:37
 
ОбществоСнегопад в МосквеМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала