https://ria.ru/20231216/pogoda-1916217605.html
Москвичей призвали быть предельно осторожными из-за ухудшения погоды
Москвичей призвали быть предельно осторожными из-за ухудшения погоды - РИА Новости, 16.12.2023
Москвичей призвали быть предельно осторожными из-за ухудшения погоды
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в воскресенье, ожидаются снег, мокрый снег, ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщается в... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T17:12
2023-12-16T17:12
2023-12-16T17:12
общество
снегопад в москве
москва
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в воскресенье, ожидаются снег, мокрый снег, ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, с 09.00 и до 16.00 17 декабря в столице ожидаются снег, мокрый снег. Возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Горожан попросили быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20231216/pogoda-1916197360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, снегопад в москве, москва
Общество, Снегопад в Москве, Москва
Москвичей призвали быть предельно осторожными из-за ухудшения погоды
Власти призвали москвичей к осторожности из-за ухудшения погоды в воскресенье