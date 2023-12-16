https://ria.ru/20231216/pogoda-1916217605.html

Москвичей призвали быть предельно осторожными из-за ухудшения погоды

Москвичей призвали быть предельно осторожными из-за ухудшения погоды - РИА Новости, 16.12.2023

Москвичей призвали быть предельно осторожными из-за ухудшения погоды

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в воскресенье, ожидаются снег, мокрый снег, ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщается в... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T17:12

2023-12-16T17:12

2023-12-16T17:12

общество

снегопад в москве

москва

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в воскресенье, ожидаются снег, мокрый снег, ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, с 09.00 и до 16.00 17 декабря в столице ожидаются снег, мокрый снег. Возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Горожан попросили быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20231216/pogoda-1916197360.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, снегопад в москве, москва