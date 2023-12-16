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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 16.12.2023
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09:55 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/pogoda-1916162619.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 16.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T09:55
2023-12-16T09:55
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Облачная погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в субботу погоду в столице будет формировать тыловая часть, ушедшего на северо-восток Европейской России, циклона. "Преимущественно облачная погода, местами небольшой снег. Минус 5-7 градусов в Москве, минус 4-9 градусов в Подмосковье", - сказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидается облачная погода и до минус 7

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Облачная погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в субботу погоду в столице будет формировать тыловая часть, ушедшего на северо-восток Европейской России, циклона.
"Преимущественно облачная погода, местами небольшой снег. Минус 5-7 градусов в Москве, минус 4-9 градусов в Подмосковье", - сказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба.
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ОбществоМоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
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