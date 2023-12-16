https://ria.ru/20231216/pogoda-1916162619.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 16.12.2023

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T09:55

2023-12-16T09:55

2023-12-16T09:55

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Облачная погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в субботу погоду в столице будет формировать тыловая часть, ушедшего на северо-восток Европейской России, циклона. "Преимущественно облачная погода, местами небольшой снег. Минус 5-7 градусов в Москве, минус 4-9 градусов в Подмосковье", - сказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20231206/kolebaniya-1914163440.html

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общество, москва, михаил леус, погода