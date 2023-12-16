https://ria.ru/20231216/pogoda-1916145408.html

Вильфанд рассказал москвичам о погоде в субботу

Вильфанд рассказал москвичам о погоде в субботу - РИА Новости, 16.12.2023

Вильфанд рассказал москвичам о погоде в субботу

Комфортная зимняя погода ожидается в Москве в субботу, осадков почти не будет, температура днем – около минус 5 градусов, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T03:02

2023-12-16T03:02

2023-12-16T03:02

общество

москва

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Комфортная зимняя погода ожидается в Москве в субботу, осадков почти не будет, температура днем – около минус 5 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Завтра комфортная зимняя погода, температура ночью около минус 10. Дневные температуры около минус 5, осадков почти не будет, снегопад закончится, циклон уйдет далеко на север… Мягкая хорошая зима", - сказал Вильфанд. По его словам, погода будет соответствовать климатической норме января.

https://radiosputnik.ru/20231215/tsiklon-1916106266.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва, роман вильфанд, гидрометцентр