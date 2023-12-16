https://ria.ru/20231216/pogoda-1916145408.html
Вильфанд рассказал москвичам о погоде в субботу
Вильфанд рассказал москвичам о погоде в субботу - РИА Новости, 16.12.2023
Вильфанд рассказал москвичам о погоде в субботу
Комфортная зимняя погода ожидается в Москве в субботу, осадков почти не будет, температура днем – около минус 5 градусов, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T03:02
2023-12-16T03:02
2023-12-16T03:02
общество
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Комфортная зимняя погода ожидается в Москве в субботу, осадков почти не будет, температура днем – около минус 5 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Завтра комфортная зимняя погода, температура ночью около минус 10. Дневные температуры около минус 5, осадков почти не будет, снегопад закончится, циклон уйдет далеко на север… Мягкая хорошая зима", - сказал Вильфанд. По его словам, погода будет соответствовать климатической норме января.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал москвичам о погоде в субботу
Вильфанд пообещал комфортную зимнюю погоду в Москве в субботу
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Комфортная зимняя погода ожидается в Москве в субботу, осадков почти не будет, температура днем – около минус 5 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Завтра комфортная зимняя погода, температура ночью около минус 10. Дневные температуры около минус 5, осадков почти не будет, снегопад закончится, циклон уйдет далеко на север… Мягкая хорошая зима", - сказал Вильфанд.
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По его словам, погода будет соответствовать климатической норме января.