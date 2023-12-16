"Уничтожит город". На Западе забили тревогу из-за уникального оружия России
Немецкий бизнесмен Дотком: Россия может вызвать стометровое цунами у Нью-Йорка
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРабота расчета ракетных войск стратегического назначения России
Работа расчета ракетных войск стратегического назначения России. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российское ядерное оружие способно вызвать стометровое цунами у берегов США, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
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"Она (Россия. — Прим. ред.) сосредоточена на создании самого мощного ядерного арсенала в мире: гиперзвуковых ракет большой дальности, способных топить авианосцы, и автономных торпед с ядерным двигателем, пересекающих океаны без необходимости дозаправки. Они несут самые большие ядерные боеголовки, известные людям, и их практически невозможно обнаружить. Представьте себе мощнейший ядерный взрыв у берегов Нью-Йорка, вызывающий стометровое цунами из радиоактивной воды, уничтожающее весь город и превращающее его на столетия в непригодную для жизни пустошь", — заявил он.
По его мнению, американцы и жители стран НАТО должны понять, что "Западу не победить Россию на поле боя".
Ранее генерал-полковник Сергей Каракаев заявил в интервью газете "Красная звезда", что РВСН предложили несколько военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США и обеспечить гарантированное выполнение поставленных задач.