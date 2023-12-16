https://ria.ru/20231216/oruzhie-1916142186.html

"Уничтожит город". На Западе забили тревогу из-за уникального оружия России

"Уничтожит город". На Западе забили тревогу из-за уникального оружия России - РИА Новости, 16.12.2023

"Уничтожит город". На Западе забили тревогу из-за уникального оружия России

Российское ядерное оружие способно вызвать стометровое цунами у берегов США, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T01:50

2023-12-16T01:50

2023-12-16T10:07

в мире

сша

россия

нью-йорк (город)

нато

германия

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российское ядерное оружие способно вызвать стометровое цунами у берегов США, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Она (Россия. — Прим. ред.) сосредоточена на создании самого мощного ядерного арсенала в мире: гиперзвуковых ракет большой дальности, способных топить авианосцы, и автономных торпед с ядерным двигателем, пересекающих океаны без необходимости дозаправки. Они несут самые большие ядерные боеголовки, известные людям, и их практически невозможно обнаружить. Представьте себе мощнейший ядерный взрыв у берегов Нью-Йорка, вызывающий стометровое цунами из радиоактивной воды, уничтожающее весь город и превращающее его на столетия в непригодную для жизни пустошь", — заявил он.По его мнению, американцы и жители стран НАТО должны понять, что "Западу не победить Россию на поле боя".Ранее генерал-полковник Сергей Каракаев заявил в интервью газете "Красная звезда", что РВСН предложили несколько военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США и обеспечить гарантированное выполнение поставленных задач.

https://ria.ru/20231216/rakety-1916135722.html

сша

россия

нью-йорк (город)

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, нью-йорк (город), нато, германия