https://ria.ru/20231216/obstrely-1916141594.html

ВСУ 12 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ 12 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.12.2023

ВСУ 12 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 12 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 36 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T01:24

2023-12-16T01:24

2023-12-16T01:24

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 12 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 36 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 12 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 36 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов ДНР: Горловка, Донецк, Мариуполь. Согласно информации представительства, поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Куйбышевском и Буденновском районах Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 17 обстрелов.

https://ria.ru/20231216/vzryvy-1916141444.html

донецкая народная республика

донецк

украина

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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, россия, происшествия