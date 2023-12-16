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ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку

ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 16.12.2023

ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку

Украинские войска в 23.55 выпустили три ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T00:58

2023-12-16T00:58

2023-12-16T00:58

специальная военная операция на украине

буденновский район

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска в 23.55 выпустили три ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 23.55 - г. Донецк (Буденновский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются. Ранее представительство сообщало, что ВСУ с 20.35 по 23.15 выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому району Донецка. Представительство также сообщало о ранении мирного жителя 1961 года рождения в результате обстрелов района.

https://ria.ru/20231216/trevoga-1916139381.html

буденновский район

донецк

донецкая народная республика

россия

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буденновский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, россия, происшествия