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ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 16.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:58 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/obstrely-1916139709.html
ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку
ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 16.12.2023
ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку
Украинские войска в 23.55 выпустили три ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T00:58
2023-12-16T00:58
специальная военная операция на украине
буденновский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска в 23.55 выпустили три ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 23.55 - г. Донецк (Буденновский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются. Ранее представительство сообщало, что ВСУ с 20.35 по 23.15 выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому району Донецка. Представительство также сообщало о ранении мирного жителя 1961 года рождения в результате обстрелов района.
https://ria.ru/20231216/trevoga-1916139381.html
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донецк
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буденновский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Буденновский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку

СЦКК: ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка

© фото очевидцаПоследствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
© фото очевидца
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска в 23.55 выпустили три ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 23.55 - г. Донецк (Буденновский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.
Ранее представительство сообщало, что ВСУ с 20.35 по 23.15 выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому району Донецка. Представительство также сообщало о ранении мирного жителя 1961 года рождения в результате обстрелов района.
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Специальная военная операция на УкраинеБуденновский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККРоссияПроисшествия
 
 
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