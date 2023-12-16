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ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку
ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 16.12.2023
ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку
Украинские войска в 23.55 выпустили три ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T00:58
2023-12-16T00:58
2023-12-16T00:58
специальная военная операция на украине
буденновский район
донецк
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сцкк
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска в 23.55 выпустили три ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 23.55 - г. Донецк (Буденновский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются. Ранее представительство сообщало, что ВСУ с 20.35 по 23.15 выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому району Донецка. Представительство также сообщало о ранении мирного жителя 1961 года рождения в результате обстрелов района.
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Специальная военная операция на Украине, Буденновский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку
СЦКК: ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка