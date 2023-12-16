https://ria.ru/20231216/obstrel-1916232816.html

В Горловке детский сад и котельная получили повреждения при обстреле

В Горловке детский сад и котельная получили повреждения при обстреле - РИА Новости, 16.12.2023

В Горловке детский сад и котельная получили повреждения при обстреле

Детский сад и котельная повреждены при обстреле Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T19:34

2023-12-16T19:34

2023-12-16T20:22

специальная военная операция на украине

сцкк

иван приходько

донецк

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Детский сад и котельная повреждены при обстреле Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии повреждены котельная № 59 и детский сад № 52 (поселок станции Никитовка, Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько. Согласно информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки в 18.50 и 19.10, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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сцкк, иван приходько, донецк, горловка, донецкая народная республика