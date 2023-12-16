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СК рассказал подробности обстрела центра доставки помощи в Новой Маячке
СК рассказал подробности обстрела центра доставки помощи в Новой Маячке - РИА Новости, 16.12.2023
СК рассказал подробности обстрела центра доставки помощи в Новой Маячке
Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации зафиксировали факт обстрела населенного пункта Новая Маячка Херсонской области из РСЗО HIMARS, сообщает... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T19:25
2023-12-16T19:25
2023-12-16T20:22
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 16 дек - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации зафиксировали факт обстрела населенного пункта Новая Маячка Херсонской области из РСЗО HIMARS, сообщает корреспондент РИА Новости. "Вооруженные формирования Украины произвели целенаправленный ракетный обстрел по месту доставки гуманитарной помощи в населенный пункт Новая Маячка Херсонской области. Обстрел произведен, предположительно, с применением РСЗО HIMARS", - сообщил представитель СК РФ. В результате преступного обстрела среди мирного населения два человека получили ранения и два человека погибли.
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следственный комитет россии (ск рф), херсонская область , украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Херсонская область , Украина, Россия
СК рассказал подробности обстрела центра доставки помощи в Новой Маячке
СК: обстрел по центру доставки гумпомощи в Новой Маячке производили из РСЗО