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ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 16.12.2023 (обновлено: 16:27 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/obstrel-1916206676.html
ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие
ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.12.2023
ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие
ВСУ атаковали с помощью беспилотника поселок Красное Белгородской области, ранен пассажир "Газели", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T15:42
2023-12-16T16:27
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ВСУ атаковали с помощью беспилотника поселок Красное Белгородской области, ранен пассажир "Газели", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Атаке со стороны ВСУ подвергся поселок Красное Шебекинского городского округа. Взрывное устройство было сброшено с беспилотника, в результате чего ранило пассажира "Газели". У мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Бригадой "скорой" он доставлен в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков. Он также уточнил, что под минометный обстрел попала животноводческая ферма - 12 коров погибли. Осколками снарядов посекло крышу на ферме и сенохранилище. По словам губернатора, на месте работают оперативные службы.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие

ВСУ сбросили взрывное устройство с БПЛА на посёлок Красное под Белгородом

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ВСУ атаковали с помощью беспилотника поселок Красное Белгородской области, ранен пассажир "Газели", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Атаке со стороны ВСУ подвергся поселок Красное Шебекинского городского округа. Взрывное устройство было сброшено с беспилотника, в результате чего ранило пассажира "Газели". У мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Бригадой "скорой" он доставлен в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков.
Он также уточнил, что под минометный обстрел попала животноводческая ферма - 12 коров погибли. Осколками снарядов посекло крышу на ферме и сенохранилище.
По словам губернатора, на месте работают оперативные службы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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