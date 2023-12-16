https://ria.ru/20231216/obstrel-1916206676.html

ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие

ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.12.2023

ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие

ВСУ атаковали с помощью беспилотника поселок Красное Белгородской области, ранен пассажир "Газели", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T15:42

2023-12-16T15:42

2023-12-16T16:27

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ВСУ атаковали с помощью беспилотника поселок Красное Белгородской области, ранен пассажир "Газели", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Атаке со стороны ВСУ подвергся поселок Красное Шебекинского городского округа. Взрывное устройство было сброшено с беспилотника, в результате чего ранило пассажира "Газели". У мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Бригадой "скорой" он доставлен в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков. Он также уточнил, что под минометный обстрел попала животноводческая ферма - 12 коров погибли. Осколками снарядов посекло крышу на ферме и сенохранилище. По словам губернатора, на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20231214/reb-1915699421.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков