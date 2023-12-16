https://ria.ru/20231216/obstrel-1916206676.html
ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие
ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.12.2023
ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие
ВСУ атаковали с помощью беспилотника поселок Красное Белгородской области, ранен пассажир "Газели", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T15:42
2023-12-16T15:42
2023-12-16T16:27
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853104653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46bc48fd012bfd41a187e9a0816549a2.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ВСУ атаковали с помощью беспилотника поселок Красное Белгородской области, ранен пассажир "Газели", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Атаке со стороны ВСУ подвергся поселок Красное Шебекинского городского округа. Взрывное устройство было сброшено с беспилотника, в результате чего ранило пассажира "Газели". У мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Бригадой "скорой" он доставлен в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков. Он также уточнил, что под минометный обстрел попала животноводческая ферма - 12 коров погибли. Осколками снарядов посекло крышу на ферме и сенохранилище. По словам губернатора, на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20231214/reb-1915699421.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853104653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f9be8010161b0a283604e3db385eab75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие
ВСУ сбросили взрывное устройство с БПЛА на посёлок Красное под Белгородом