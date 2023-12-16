ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 боеприпасов за сутки
Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области 41 снаряд за сутки
Фрагмент снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 40 боеприпасов, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В субботу Гладков опубликовал в своем Telegram-канале сводку об ударах ВСУ по региону за 15 декабря. Он сообщил, что украинские военные обстреляли пять приграничных районов 41 снарядом, включая один осколочный боеприпас, сброшенный с БПЛА. Также, по данным губернатора, на территории области система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. По сравнению с предыдущим днем, когда было зафиксировано 22 прилета, число обстрелов увеличилось почти вдвое. Как подчеркнул глава региона, за отчетный день не было пострадавших и разрушений.
"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено четыре артиллерийских снаряда. Из гранатомета обстреляли село Щетиновка - зафиксировано два гранатометных выстрела. В селах Красный Хутор и Журавлевка с БПЛА сброшено три и четыре осколочных боеприпаса соответственно", - написал Гладков.
Как сообщил губернатор, в Борисовском районе из гранатомета была обстреляна окраина села Богун-Городок, там зафиксировано четыре гранатометных выстрела. В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый, отмечено три прилета.
"В Краснояружском районе по окраине поселка Задорожный выпущено три артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. Над селом Репяховка системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле", - уточнил губернатор.
В Шебекинском городском округе, по его данным, 13 минометных снарядов выпущено по МАПП "Шебекино" и по два минометных снаряда - по селам Новая Таволжанка и Муром, также в Муроме противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.