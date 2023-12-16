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ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 боеприпасов за сутки - РИА Новости, 16.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:52 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/obstrel-1916182819.html
ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 боеприпасов за сутки
ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 боеприпасов за сутки - РИА Новости, 16.12.2023
ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 боеприпасов за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 40 боеприпасов, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T12:52
2023-12-16T12:52
специальная военная операция на украине
белгородская область
муром
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 40 боеприпасов, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В субботу Гладков опубликовал в своем Telegram-канале сводку об ударах ВСУ по региону за 15 декабря. Он сообщил, что украинские военные обстреляли пять приграничных районов 41 снарядом, включая один осколочный боеприпас, сброшенный с БПЛА. Также, по данным губернатора, на территории области система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. По сравнению с предыдущим днем, когда было зафиксировано 22 прилета, число обстрелов увеличилось почти вдвое. Как подчеркнул глава региона, за отчетный день не было пострадавших и разрушений. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено четыре артиллерийских снаряда. Из гранатомета обстреляли село Щетиновка - зафиксировано два гранатометных выстрела. В селах Красный Хутор и Журавлевка с БПЛА сброшено три и четыре осколочных боеприпаса соответственно", - написал Гладков. Как сообщил губернатор, в Борисовском районе из гранатомета была обстреляна окраина села Богун-Городок, там зафиксировано четыре гранатометных выстрела. В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый, отмечено три прилета. "В Краснояружском районе по окраине поселка Задорожный выпущено три артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. Над селом Репяховка системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле", - уточнил губернатор. В Шебекинском городском округе, по его данным, 13 минометных снарядов выпущено по МАПП "Шебекино" и по два минометных снаряда - по селам Новая Таволжанка и Муром, также в Муроме противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231216/mina-1916157751.html
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белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Муром, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 боеприпасов за сутки

Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области 41 снаряд за сутки

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 40 боеприпасов, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В субботу Гладков опубликовал в своем Telegram-канале сводку об ударах ВСУ по региону за 15 декабря. Он сообщил, что украинские военные обстреляли пять приграничных районов 41 снарядом, включая один осколочный боеприпас, сброшенный с БПЛА. Также, по данным губернатора, на территории области система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. По сравнению с предыдущим днем, когда было зафиксировано 22 прилета, число обстрелов увеличилось почти вдвое. Как подчеркнул глава региона, за отчетный день не было пострадавших и разрушений.
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Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено четыре артиллерийских снаряда. Из гранатомета обстреляли село Щетиновка - зафиксировано два гранатометных выстрела. В селах Красный Хутор и Журавлевка с БПЛА сброшено три и четыре осколочных боеприпаса соответственно", - написал Гладков.
Как сообщил губернатор, в Борисовском районе из гранатомета была обстреляна окраина села Богун-Городок, там зафиксировано четыре гранатометных выстрела. В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый, отмечено три прилета.
"В Краснояружском районе по окраине поселка Задорожный выпущено три артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. Над селом Репяховка системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле", - уточнил губернатор.
В Шебекинском городском округе, по его данным, 13 минометных снарядов выпущено по МАПП "Шебекино" и по два минометных снаряда - по селам Новая Таволжанка и Муром, также в Муроме противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМуромБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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