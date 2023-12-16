https://ria.ru/20231216/obstrel-1916182819.html

ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 боеприпасов за сутки

ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 боеприпасов за сутки - РИА Новости, 16.12.2023

ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 боеприпасов за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 40 боеприпасов, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T12:52

2023-12-16T12:52

2023-12-16T12:52

специальная военная операция на украине

белгородская область

муром

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 40 боеприпасов, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В субботу Гладков опубликовал в своем Telegram-канале сводку об ударах ВСУ по региону за 15 декабря. Он сообщил, что украинские военные обстреляли пять приграничных районов 41 снарядом, включая один осколочный боеприпас, сброшенный с БПЛА. Также, по данным губернатора, на территории области система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. По сравнению с предыдущим днем, когда было зафиксировано 22 прилета, число обстрелов увеличилось почти вдвое. Как подчеркнул глава региона, за отчетный день не было пострадавших и разрушений. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено четыре артиллерийских снаряда. Из гранатомета обстреляли село Щетиновка - зафиксировано два гранатометных выстрела. В селах Красный Хутор и Журавлевка с БПЛА сброшено три и четыре осколочных боеприпаса соответственно", - написал Гладков. Как сообщил губернатор, в Борисовском районе из гранатомета была обстреляна окраина села Богун-Городок, там зафиксировано четыре гранатометных выстрела. В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый, отмечено три прилета. "В Краснояружском районе по окраине поселка Задорожный выпущено три артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. Над селом Репяховка системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле", - уточнил губернатор. В Шебекинском городском округе, по его данным, 13 минометных снарядов выпущено по МАПП "Шебекино" и по два минометных снаряда - по селам Новая Таволжанка и Муром, также в Муроме противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231216/mina-1916157751.html

https://ria.ru/20231214/reb-1915699421.html

белгородская область

муром

белгородский район

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белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия