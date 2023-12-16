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ВСУ за сутки нанесли более 80 артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли более 80 артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 16.12.2023
ВСУ за сутки нанесли более 80 артиллерийских ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 83 артиллерийских удара по левобережью Херсонской области, под огнем артиллерии противника оказались 13 населенных пунктов,... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T10:34
2023-12-16T10:34
2023-12-16T10:34
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 83 артиллерийских удара по левобережью Херсонской области, под огнем артиллерии противника оказались 13 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "За прошедший день украинская армия нанесла по Херсонщине 69 ударов. Еще 15 прилетов было ночью", - сообщил источник. В частности, под огонь артиллерии Киевского режима попали Алешки, Раденск, Корсунка, Старая Збруевка, Голая Пристань, Кардашинка, Масловка. Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются.
https://radiosputnik.ru/20231215/obstrel-1915971477.html
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
ВСУ за сутки нанесли более 80 артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки выпустили 83 снаряда по левобережью Херсонской области
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 83 артиллерийских удара по левобережью Херсонской области, под огнем артиллерии противника оказались 13 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"За прошедший день украинская армия нанесла по Херсонщине 69 ударов. Еще 15 прилетов было ночью", - сообщил источник.
В частности, под огонь артиллерии Киевского режима попали Алешки, Раденск, Корсунка, Старая Збруевка, Голая Пристань, Кардашинка, Масловка.
Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются.
ВСУ обстреляли машину скорой помощи в Херсонской области