https://ria.ru/20231216/obstrel-1916165597.html

ВСУ за сутки нанесли более 80 артиллерийских ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли более 80 артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 16.12.2023

ВСУ за сутки нанесли более 80 артиллерийских ударов по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 83 артиллерийских удара по левобережью Херсонской области, под огнем артиллерии противника оказались 13 населенных пунктов,... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T10:34

2023-12-16T10:34

2023-12-16T10:34

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 83 артиллерийских удара по левобережью Херсонской области, под огнем артиллерии противника оказались 13 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "За прошедший день украинская армия нанесла по Херсонщине 69 ударов. Еще 15 прилетов было ночью", - сообщил источник. В частности, под огонь артиллерии Киевского режима попали Алешки, Раденск, Корсунка, Старая Збруевка, Голая Пристань, Кардашинка, Масловка. Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются.

https://radiosputnik.ru/20231215/obstrel-1915971477.html

херсонская область

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херсонская область , происшествия