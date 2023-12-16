https://ria.ru/20231216/napadenie-1916237020.html

СК установил причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских в Москве

СК установил причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских в Москве - РИА Новости, 16.12.2023

СК установил причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских в Москве

Следователи установили причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у рынка "Садовод", шестеро из них уже доставлены на допрос, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T20:17

2023-12-16T20:17

2023-12-16T20:17

происшествия

россия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Следователи установили причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у рынка "Садовод", шестеро из них уже доставлены на допрос, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве. Ранее в ведомстве сообщили о возбуждении двух уголовных дел по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти на иностранца, избившего полицейского у рынке "Садовод". Следствие ходатайствует об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Еще 80 мигрантов были доставлены в следственные органы для проверки соблюдения миграционного законодательства. "В ходе расследования уголовного дела установлена причастность 11 лиц, 6 из которых доставлены в подразделение столичного СК, где следователи приступили к их допросу и проведению следственных действий", - говорится в телеграм-канале ведомства. В столичном СК РФ также отметили, что личности остальных соучастников уже установлены, правоохранители ищут их, чтобы доставить в следственные органы. По информации столичного главка МВД РФ, инцидент произошел в пятницу. Владелец автомобиля при проверке документов на рынке "Садовод" попытался скрыться от полицейского и протащил его несколько метров на машине. После этого правонарушитель вышел из своего авто и нанес сотруднику полиции несколько ударов. В ведомстве уточнили, что при задержании мужчины к сотрудникам полиции подошла группа "агрессивно настроенных граждан (более 80 человек)", попытавшихся оттеснить их, порезав колесо служебного автомобиля. Сотрудник полиции в больницу не обращался, продолжил несение службы. В СК ранее отмечали, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела об избиении мигрантом полицейского на рынке "Садовод" в Москве.

https://ria.ru/20231113/delo-1909256087.html

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происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)