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Россиянам уточнили сумму, с которой не возьмут новый налог на вклады - РИА Новости, 16.12.2023
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03:28 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/nalog-1916135106.html
Россиянам уточнили сумму, с которой не возьмут новый налог на вклады
Россиянам уточнили сумму, с которой не возьмут новый налог на вклады - РИА Новости, 16.12.2023
Россиянам уточнили сумму, с которой не возьмут новый налог на вклады
Из-за двукратного повышения ключевой ставки в течение этого года платить налог на вклады придется совсем немногим россиянам, рассказал в беседе с агентством... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T03:28
2023-12-16T03:28
общество
россия
вклады
налоги
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Из-за двукратного повышения ключевой ставки в течение этого года платить налог на вклады придется совсем немногим россиянам, рассказал в беседе с агентством “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.Он напомнил, что налогом не облагается сумма один миллион рублей, умноженная на максимальное значение ключевой ставки в текущем год. По итогам заседания ЦБ в пятницу, 15 декабря, ставку повысили до 16 процентов. Значит, доход по вкладам до 160 тысяч рублей налогом не облагается.В течение года ставка менялась несколько раз, а многие переводили деньги на долгосрочные вклады еще под низкий процент.“Поэтому по итогам года доход от вкладов превысит необлагаемый лимит у совсем небольшого процента граждан”, — объясняет Гусятников.Если высокая ключевая ставка сохранится и в будущем году, число граждан, которым придется заплатить НДФЛ на вклады, увеличится, заключил он
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общество, россия, вклады, налоги
Общество, Россия, Вклады, Налоги
Россиянам уточнили сумму, с которой не возьмут новый налог на вклады

Юрист Гусятников: новый налог на вклады не взимают с дохода до 160 тысяч рублей

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкШтангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс
Штангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Штангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Из-за двукратного повышения ключевой ставки в течение этого года платить налог на вклады придется совсем немногим россиянам, рассказал в беседе с агентством “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Он напомнил, что налогом не облагается сумма один миллион рублей, умноженная на максимальное значение ключевой ставки в текущем год. По итогам заседания ЦБ в пятницу, 15 декабря, ставку повысили до 16 процентов. Значит, доход по вкладам до 160 тысяч рублей налогом не облагается.
В течение года ставка менялась несколько раз, а многие переводили деньги на долгосрочные вклады еще под низкий процент.
«
“Поэтому по итогам года доход от вкладов превысит необлагаемый лимит у совсем небольшого процента граждан”, — объясняет Гусятников.
Если высокая ключевая ставка сохранится и в будущем году, число граждан, которым придется заплатить НДФЛ на вклады, увеличится, заключил он
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