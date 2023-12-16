https://ria.ru/20231216/nalog-1916135106.html

Россиянам уточнили сумму, с которой не возьмут новый налог на вклады

Россиянам уточнили сумму, с которой не возьмут новый налог на вклады - РИА Новости, 16.12.2023

Россиянам уточнили сумму, с которой не возьмут новый налог на вклады

Из-за двукратного повышения ключевой ставки в течение этого года платить налог на вклады придется совсем немногим россиянам, рассказал в беседе с агентством... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T03:28

2023-12-16T03:28

2023-12-16T03:28

общество

россия

вклады

налоги

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Из-за двукратного повышения ключевой ставки в течение этого года платить налог на вклады придется совсем немногим россиянам, рассказал в беседе с агентством “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.Он напомнил, что налогом не облагается сумма один миллион рублей, умноженная на максимальное значение ключевой ставки в текущем год. По итогам заседания ЦБ в пятницу, 15 декабря, ставку повысили до 16 процентов. Значит, доход по вкладам до 160 тысяч рублей налогом не облагается.В течение года ставка менялась несколько раз, а многие переводили деньги на долгосрочные вклады еще под низкий процент.“Поэтому по итогам года доход от вкладов превысит необлагаемый лимит у совсем небольшого процента граждан”, — объясняет Гусятников.Если высокая ключевая ставка сохранится и в будущем году, число граждан, которым придется заплатить НДФЛ на вклады, увеличится, заключил он

https://ria.ru/20231212/vklady-1915198988.html

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общество, россия, вклады, налоги