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Уфимцы передали в зону СВО мотоцикл для оператора дронов - РИА Новости, 16.12.2023
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12:55 16.12.2023 (обновлено: 12:56 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/mototsikl-1916183117.html
Уфимцы передали в зону СВО мотоцикл для оператора дронов
Уфимцы передали в зону СВО мотоцикл для оператора дронов - РИА Новости, 16.12.2023
Уфимцы передали в зону СВО мотоцикл для оператора дронов
Кроссовый мотоцикл для оператора дронов отправили из Уфы в зону спецоперации по просьбе военнослужащего, сообщил глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T12:55
2023-12-16T12:56
надежные люди
уфа
октябрьский район
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УФА, 16 дек - РИА Новости. Кроссовый мотоцикл для оператора дронов отправили из Уфы в зону спецоперации по просьбе военнослужащего, сообщил глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников в своём Telegram-канале. "Отправляем на передовую кроссовый мотоцикл. Вчера к нам обратился участник специальной военной операции с позывным "Кузбасс" с просьбой помочь в приобретении мотоцикла. Этот вид транспорта нужен, чтобы мобильно выполнять боевые задачи оператору дрона", - написал Плотников. По его словам, организация ООО "Лето-сервис" смогла оперативно помочь. Уже сегодня мотоцикл был передан "Кузбассу". "Огромная благодарность нашим предприятиям за их неравнодушие. Бойцам мы также передали медикаменты и бензопилу. Октябрьский район Уфы с вами", - добавил он.
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уфа, октябрьский район
Надежные люди, Уфа, Октябрьский район

Уфимцы передали в зону СВО мотоцикл для оператора дронов

© Фото : Сергей Плотников/TelegramКроссовый мотоцикл для оператора дронов в зону спецоперации, отправленный из Уфы
Кроссовый мотоцикл для оператора дронов в зону спецоперации, отправленный из Уфы - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© Фото : Сергей Плотников/Telegram
Кроссовый мотоцикл для оператора дронов в зону спецоперации, отправленный из Уфы
Читать ria.ru в
УФА, 16 дек - РИА Новости. Кроссовый мотоцикл для оператора дронов отправили из Уфы в зону спецоперации по просьбе военнослужащего, сообщил глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников в своём Telegram-канале.
"Отправляем на передовую кроссовый мотоцикл. Вчера к нам обратился участник специальной военной операции с позывным "Кузбасс" с просьбой помочь в приобретении мотоцикла. Этот вид транспорта нужен, чтобы мобильно выполнять боевые задачи оператору дрона", - написал Плотников.
© Фото : Сергей Плотников/TelegramКроссовый мотоцикл для оператора дронов в зону спецоперации, отправленный из Уфы
Кроссовый мотоцикл для оператора дронов в зону спецоперации, отправленный из Уфы - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© Фото : Сергей Плотников/Telegram
Кроссовый мотоцикл для оператора дронов в зону спецоперации, отправленный из Уфы
По его словам, организация ООО "Лето-сервис" смогла оперативно помочь. Уже сегодня мотоцикл был передан "Кузбассу".
"Огромная благодарность нашим предприятиям за их неравнодушие. Бойцам мы также передали медикаменты и бензопилу. Октябрьский район Уфы с вами", - добавил он.
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Надежные людиУфаОктябрьский район
 
 
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