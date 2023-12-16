https://ria.ru/20231216/mototsikl-1916183117.html

Уфимцы передали в зону СВО мотоцикл для оператора дронов

Уфимцы передали в зону СВО мотоцикл для оператора дронов - РИА Новости, 16.12.2023

Уфимцы передали в зону СВО мотоцикл для оператора дронов

Кроссовый мотоцикл для оператора дронов отправили из Уфы в зону спецоперации по просьбе военнослужащего, сообщил глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T12:55

2023-12-16T12:55

2023-12-16T12:56

надежные люди

уфа

октябрьский район

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УФА, 16 дек - РИА Новости. Кроссовый мотоцикл для оператора дронов отправили из Уфы в зону спецоперации по просьбе военнослужащего, сообщил глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников в своём Telegram-канале. "Отправляем на передовую кроссовый мотоцикл. Вчера к нам обратился участник специальной военной операции с позывным "Кузбасс" с просьбой помочь в приобретении мотоцикла. Этот вид транспорта нужен, чтобы мобильно выполнять боевые задачи оператору дрона", - написал Плотников. По его словам, организация ООО "Лето-сервис" смогла оперативно помочь. Уже сегодня мотоцикл был передан "Кузбассу". "Огромная благодарность нашим предприятиям за их неравнодушие. Бойцам мы также передали медикаменты и бензопилу. Октябрьский район Уфы с вами", - добавил он.

https://ria.ru/20231215/pomosch-1916037490.html

уфа

октябрьский район

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уфа, октябрьский район