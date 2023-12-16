https://ria.ru/20231216/moskva-1916186918.html

В Москве отремонтировали более тысячи фасадов жилых домов в 2023 году

В Москве отремонтировали более тысячи фасадов жилых домов в 2023 году - РИА Новости, 16.12.2023

В Москве отремонтировали более тысячи фасадов жилых домов в 2023 году

Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали более 1 тысячи фасадов жилых домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖХК и... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T13:17

2023-12-16T13:17

2023-12-16T17:09

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общество

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали более 1 тысячи фасадов жилых домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖХК и благоустройства Петр Бирюков в Telegram-канале. "Обновление фасада - один из важных видов работ в рамках капремонта, ведь он не только базовая составляющая внешнего вида дома, но и неотъемлемая часть теплового контура. В этом году отремонтировали более 1 тысячи фасадов, для каждого типа использовалась специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и облик здания", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что кирпичные фасады подвергаются обязательной гидрофобизации, это - современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с перепадами температуры и повышенной влажностью. "При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все применяемые краски для работы по фасадам обладают высокими паропроницаемыми свойствами, которые обеспечивают устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение цвета", - рассказал Бирюков. По его словам, ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что всего за время реализации столичной программы капремонта многоквартирных домов с 2015 года были выполнены работы по ремонту более 9 тысячи фасадов.

https://realty.ria.ru/20231123/professii-1910615872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, петр бирюков