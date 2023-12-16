https://ria.ru/20231216/moldavia-1916244482.html
Эксперт раскритиковал молдавскую стратегию нацбезопасности
Эксперт раскритиковал молдавскую стратегию нацбезопасности - РИА Новости, 16.12.2023
Эксперт раскритиковал молдавскую стратегию нацбезопасности
Молдавский политолог Александр Кориненко заявил РИА Новости, что новая стратегия национальной безопасности Молдавии, объявляя основным союзником США, фактически РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T21:43
2023-12-16T21:43
2023-12-16T21:43
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КИШИНЕВ, 16 дек — РИА Новости. Молдавский политолог Александр Кориненко заявил РИА Новости, что новая стратегия национальной безопасности Молдавии, объявляя основным союзником США, фактически ведет к отказу страны от нейтралитета и вовлечению в систему безопасности НАТО. Президент Молдавии Майя Санду созвала в октябре высший совет безопасности, на котором представила национальную стратегию безопасности. Она заявила об увеличении расходов на оборону республики, а также что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Также она назвала Россию самой большой угрозой нацбезопасности. Парламент Молдавии голосами представителей правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) в пятницу утвердил стратегию. "Президент предложила новую стратегию национальной безопасности, в которой основным врагом у нас объявляется РФ, а основным союзником – США. И опять возникает вопрос гибридной войны. И мы, получается, со стратегией нацбезопасности выбрали сторону, на которой будем играть. И при этом мы полностью плюем на нейтралитет, который у нас прописан в конституции", - отметил Кориненко. Политолог считает, что игра на евроатлантические структуры безопасности более скрытая, так как большинство населения Молдавии поддерживает нейтралитет. "Но нас будут жестче и как можно быстрее вовлекать в систему безопасности Североатлантического альянса, даже не дав нам членства или плана действий по членству в НАТО. Ведь можно просто расположить военные базы у нас", - пояснил он. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для РФ. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
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молдавия, россия, майя санду, нато, в мире
Молдавия, Россия, Майя Санду, НАТО, В мире
Эксперт раскритиковал молдавскую стратегию нацбезопасности
Эксперт: стратегия нацбезопасности Молдавии ведет к отказу от нейтралитета
КИШИНЕВ, 16 дек — РИА Новости. Молдавский политолог Александр Кориненко заявил РИА Новости, что новая стратегия национальной безопасности Молдавии, объявляя основным союзником США, фактически ведет к отказу страны от нейтралитета и вовлечению в систему безопасности НАТО.
Президент Молдавии Майя Санду
созвала в октябре высший совет безопасности, на котором представила национальную стратегию безопасности. Она заявила об увеличении расходов на оборону республики, а также что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Также она назвала Россию
самой большой угрозой нацбезопасности. Парламент Молдавии голосами представителей правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) в пятницу утвердил стратегию.
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"Президент предложила новую стратегию национальной безопасности, в которой основным врагом у нас объявляется РФ, а основным союзником – США. И опять возникает вопрос гибридной войны. И мы, получается, со стратегией нацбезопасности выбрали сторону, на которой будем играть. И при этом мы полностью плюем на нейтралитет, который у нас прописан в конституции", - отметил Кориненко.
Политолог считает, что игра на евроатлантические структуры безопасности более скрытая, так как большинство населения Молдавии поддерживает нейтралитет. "Но нас будут жестче и как можно быстрее вовлекать в систему безопасности Североатлантического альянса, даже не дав нам членства или плана действий по членству в НАТО. Ведь можно просто расположить военные базы у нас", - пояснил он.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для РФ. Москва
призывает Кишинев
прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
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