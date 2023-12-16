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Операционный блок ОКБ модернизировали в Твери - РИА Новости, 16.12.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
10:40 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/modernizatsiya-1916166523.html
Операционный блок ОКБ модернизировали в Твери
Операционный блок ОКБ модернизировали в Твери - РИА Новости, 16.12.2023
Операционный блок ОКБ модернизировали в Твери
В Твери модернизировали операционный блок №2 областной клинической больницы (ОКБ), сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T10:40
2023-12-16T10:40
тверская область
тверь
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 16 дек – РИА Новости. В Твери модернизировали операционный блок №2 областной клинической больницы (ОКБ), сообщает пресс-служба регионального правительства. В пятницу операционный блок №2, где в этом году проходили ремонтные работы, осмотрел губернатор региона Игорь Руденя. Главе региона представили все пять операционных, инструментальную. Выполнен ремонт помещений, усовершенствованы системы пожарной безопасности, освещения и электроснабжения, обустроены системы видеонаблюдения, контроля доступа. Операционный блок оснащен новым оборудованием – это столы для проведения хирургических вмешательств, анестезиологические и аспирационные системы, лампы для освещения операционной российского производства, консоли для подводки медицинских газов и другое, говорится в сообщении. "Основная задача медицины сегодня – быть ближе к людям, продолжать совершенствовать первичное звено здравоохранения. Акцент смещается на процессы кадрового обеспечения, повышения системы мотивации", - сказал Руденя. Глава региона поручил учитывать опыт обновления операционного блока №2 ОКБ при ремонте центральных районных больниц. В операционном блоке №2 будут осуществляться оперативные вмешательства, включая высокотехнологичные, по пяти профилям: акушерство-гинекология, урология, оториноларингология, травматология-ортопедия, хирургия. Операции начнутся уже со следующего понедельника. Обновление условий для лечения пациентов и работы врачей в ОКБ продолжается. Сейчас идет ремонт в бывшем физиотерапевтическом отделении под отделение реабилитации, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231212/dorozhnye_raboty-1915406323.html
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тверь, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя

Операционный блок ОКБ модернизировали в Твери

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Игорь Руденя во время осмотра модернизированного операционного блока в Областной клинической больнице в Твери
Губернатор Игорь Руденя во время осмотра модернизированного операционного блока в Областной клинической больнице в Твери - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор Игорь Руденя во время осмотра модернизированного операционного блока в Областной клинической больнице в Твери
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 16 дек – РИА Новости. В Твери модернизировали операционный блок №2 областной клинической больницы (ОКБ), сообщает пресс-служба регионального правительства.
В пятницу операционный блок №2, где в этом году проходили ремонтные работы, осмотрел губернатор региона Игорь Руденя. Главе региона представили все пять операционных, инструментальную.
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Выполнен ремонт помещений, усовершенствованы системы пожарной безопасности, освещения и электроснабжения, обустроены системы видеонаблюдения, контроля доступа. Операционный блок оснащен новым оборудованием – это столы для проведения хирургических вмешательств, анестезиологические и аспирационные системы, лампы для освещения операционной российского производства, консоли для подводки медицинских газов и другое, говорится в сообщении.
"Основная задача медицины сегодня – быть ближе к людям, продолжать совершенствовать первичное звено здравоохранения. Акцент смещается на процессы кадрового обеспечения, повышения системы мотивации", - сказал Руденя.
Глава региона поручил учитывать опыт обновления операционного блока №2 ОКБ при ремонте центральных районных больниц.
В операционном блоке №2 будут осуществляться оперативные вмешательства, включая высокотехнологичные, по пяти профилям: акушерство-гинекология, урология, оториноларингология, травматология-ортопедия, хирургия. Операции начнутся уже со следующего понедельника.
Обновление условий для лечения пациентов и работы врачей в ОКБ продолжается. Сейчас идет ремонт в бывшем физиотерапевтическом отделении под отделение реабилитации, добавили в пресс-службе.
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