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Умер замглавы района Белгородской области, подорвавшийся на мине

Умер замглавы района Белгородской области, подорвавшийся на мине - РИА Новости, 16.12.2023

Умер замглавы района Белгородской области, подорвавшийся на мине

Заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко, который подорвался на мине, умер в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T08:54

2023-12-16T08:54

2023-12-16T13:39

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко, который подорвался на мине, умер в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Сегодня ночью Игорь Васильевич <…> умер в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего", — написал он.Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и пообещал помогать всем, чем можно.Инцидент в районе хутора Высокий в Краснояружском районе произошел 13 декабря: машина с мирными жителями подорвалась на мине. Имена пострадавших первоначально не назывались, отмечалось лишь, что одному пострадавшему ампутировали ноги, а у двух других диагностировали сотрясение мозга. Позже Гладков уточнил, что серьезные ранения получил заместитель главы районной администрации Игорь Бородаенко. Вторая пострадавшая — глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко, у нее перелом стопы и ранение мягких тканей головы. Третий — водитель скотовоза Нуриддин Агалиев, его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и травмами органов грудной клетки и брюшной полости.

https://ria.ru/20231213/zhiteli-1915637875.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков