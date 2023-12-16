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Умер замглавы района Белгородской области, подорвавшийся на мине
Умер замглавы района Белгородской области, подорвавшийся на мине - РИА Новости, 16.12.2023
Умер замглавы района Белгородской области, подорвавшийся на мине
Заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко, который подорвался на мине, умер в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T08:54
2023-12-16T08:54
2023-12-16T13:39
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белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко, который подорвался на мине, умер в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Сегодня ночью Игорь Васильевич <…> умер в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего", — написал он.Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и пообещал помогать всем, чем можно.Инцидент в районе хутора Высокий в Краснояружском районе произошел 13 декабря: машина с мирными жителями подорвалась на мине. Имена пострадавших первоначально не назывались, отмечалось лишь, что одному пострадавшему ампутировали ноги, а у двух других диагностировали сотрясение мозга. Позже Гладков уточнил, что серьезные ранения получил заместитель главы районной администрации Игорь Бородаенко. Вторая пострадавшая — глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко, у нее перелом стопы и ранение мягких тканей головы. Третий — водитель скотовоза Нуриддин Агалиев, его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и травмами органов грудной клетки и брюшной полости.
https://ria.ru/20231213/zhiteli-1915637875.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Умер замглавы района Белгородской области, подорвавшийся на мине
Замглавы района Белгородской области Бородаенко умер после подрыва на мине