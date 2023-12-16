https://ria.ru/20231216/migrant-1916208176.html

Главе СК доложат по делу о нападении мигранта на полицейского в Москве

Главе СК доложат по делу о нападении мигранта на полицейского в Москве - РИА Новости, 16.12.2023

Главе СК доложат по делу о нападении мигранта на полицейского в Москве

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела об избиении мигрантом полицейского на рынке "Садовод" в Москве, сообщили в... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T15:53

2023-12-16T15:53

2023-12-16T15:53

происшествия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела об избиении мигрантом полицейского на рынке "Садовод" в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в ведомстве сообщили о возбуждении двух уголовных дел по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти в отношении иностранца, избившего полицейского на рынке "Садовод". Следствие ходатайствует об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Еще 80 мигрантов были доставлены в следственные органы для проверки соблюдения миграционного законодательства. "Главой ведомства дано поручение руководителю ГСУСК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовных дел", - рассказали в пресс-службе. В СК РФ также отметили, что глава ведомства поручил установить и привлечь к ответственности всех причастных к драке, а также выяснить, легально ли мигранты находятся в России. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

https://ria.ru/20231206/migranty-1914076688.html

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)