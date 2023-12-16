https://ria.ru/20231216/migrant-1916208176.html
Главе СК доложат по делу о нападении мигранта на полицейского в Москве
Главе СК доложат по делу о нападении мигранта на полицейского в Москве - РИА Новости, 16.12.2023
Главе СК доложат по делу о нападении мигранта на полицейского в Москве
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела об избиении мигрантом полицейского на рынке "Садовод" в Москве, сообщили в... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T15:53
2023-12-16T15:53
2023-12-16T15:53
происшествия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела об избиении мигрантом полицейского на рынке "Садовод" в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в ведомстве сообщили о возбуждении двух уголовных дел по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти в отношении иностранца, избившего полицейского на рынке "Садовод". Следствие ходатайствует об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Еще 80 мигрантов были доставлены в следственные органы для проверки соблюдения миграционного законодательства. "Главой ведомства дано поручение руководителю ГСУСК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовных дел", - рассказали в пресс-службе. В СК РФ также отметили, что глава ведомства поручил установить и привлечь к ответственности всех причастных к драке, а также выяснить, легально ли мигранты находятся в России. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.
https://ria.ru/20231206/migranty-1914076688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Главе СК доложат по делу о нападении мигранта на полицейского в Москве
Бастрыкину доложат по делу о нападении мигранта на полицейского на "Садоводе"