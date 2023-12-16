https://ria.ru/20231216/mid-1916210996.html
Богданов обсудил с послами Египта и Иордании прекращение огня в Газе
Богданов обсудил с послами Египта и Иордании прекращение огня в Газе - РИА Новости, 16.12.2023
Богданов обсудил с послами Египта и Иордании прекращение огня в Газе
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послами Египта Назихом Нагари и Иордании Халедом Шавабку палестино-израильский конфликт и тему скорейшего прекращения... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T16:22
2023-12-16T16:22
2023-12-16T16:28
в мире
египет
иордания
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913610795_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_2598a66cb5a604df890a08a4d853da21.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послами Египта Назихом Нагари и Иордании Халедом Шавабку палестино-израильский конфликт и тему скорейшего прекращения огня в Газе, сообщил МИД РФ на сайте."В ходе состоявшейся беседы обсуждались ситуация в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на необходимость продолжения консолидированных усилий в интересах скорейшего прекращения огня в секторе Газа и оказания гуманитарной помощи его населению, а также обстановка на Западном берегу реки Иордан", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.В ведомстве отметили, что в ходе встречи затронуты вопросы укрепления российско-арабской координации по ключевым темам международной и региональной повестки дня, в том числе в рамках Российско-Арабского форума сотрудничества.
египет
иордания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913610795_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_07e654537dac9abde4bf76ab7e77039e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, иордания, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Иордания, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Богданов обсудил с послами Египта и Иордании прекращение огня в Газе
МИД РФ: Богданов обсудил с послами Египта и Иордании прекращение огня в Газе