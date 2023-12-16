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Богданов обсудил с послами Египта и Иордании прекращение огня в Газе

Богданов обсудил с послами Египта и Иордании прекращение огня в Газе - РИА Новости, 16.12.2023

Богданов обсудил с послами Египта и Иордании прекращение огня в Газе

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послами Египта Назихом Нагари и Иордании Халедом Шавабку палестино-израильский конфликт и тему скорейшего прекращения... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T16:22

2023-12-16T16:22

2023-12-16T16:28

в мире

египет

иордания

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послами Египта Назихом Нагари и Иордании Халедом Шавабку палестино-израильский конфликт и тему скорейшего прекращения огня в Газе, сообщил МИД РФ на сайте."В ходе состоявшейся беседы обсуждались ситуация в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на необходимость продолжения консолидированных усилий в интересах скорейшего прекращения огня в секторе Газа и оказания гуманитарной помощи его населению, а также обстановка на Западном берегу реки Иордан", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.В ведомстве отметили, что в ходе встречи затронуты вопросы укрепления российско-арабской координации по ключевым темам международной и региональной повестки дня, в том числе в рамках Российско-Арабского форума сотрудничества.

египет

иордания

россия

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в мире, египет, иордания, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году