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СМИ: на улицах Львова начали уговаривать мужчин заключать контракт с ВСУ - РИА Новости, 16.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:43 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/lvov-1916227507.html
СМИ: на улицах Львова начали уговаривать мужчин заключать контракт с ВСУ
СМИ: на улицах Львова начали уговаривать мужчин заключать контракт с ВСУ - РИА Новости, 16.12.2023
СМИ: на улицах Львова начали уговаривать мужчин заключать контракт с ВСУ
Военкомат Львова начал "мягкую мобилизацию", в рамках которой сотрудники центров комплектования на улицах уговаривают призывников записываться на службу по... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T18:43
2023-12-16T18:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
львов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Военкомат Львова начал "мягкую мобилизацию", в рамках которой сотрудники центров комплектования на улицах уговаривают призывников записываться на службу по контракту, сообщило украинское издание "Страна.ua". "На улицах Львова начали "мягкую мобилизацию" - сотрудники военкомата на улицах рассказывают прохожим о преимуществах службы по контракту", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно заявлению пресс-службы Львовского территориального центра комплектования, сотрудники военкомата и представители десантно-штурмовых войск проводят "ряд агитационных мероприятий по информированию граждан о возможности прохождения военной службы по контракту и (её - ред.) преимуществам". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках, в кафе и в спортивных залах. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
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в мире, украина, владимир зеленский, львов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Львов, Вооруженные силы Украины
СМИ: на улицах Львова начали уговаривать мужчин заключать контракт с ВСУ

Страна.ua: на улицах Львова начали уговаривать мужчин заключать контракт с ВСУ

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Военкомат Львова начал "мягкую мобилизацию", в рамках которой сотрудники центров комплектования на улицах уговаривают призывников записываться на службу по контракту, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"На улицах Львова начали "мягкую мобилизацию" - сотрудники военкомата на улицах рассказывают прохожим о преимуществах службы по контракту", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Согласно заявлению пресс-службы Львовского территориального центра комплектования, сотрудники военкомата и представители десантно-штурмовых войск проводят "ряд агитационных мероприятий по информированию граждан о возможности прохождения военной службы по контракту и (её - ред.) преимуществам".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках, в кафе и в спортивных залах. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийЛьвовВооруженные силы Украины
 
 
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