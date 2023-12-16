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В госпитале имени Вишневского обсудили лечение современных боевых травм - РИА Новости, 16.12.2023
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05:21 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/lechenie-1916150092.html
В госпитале имени Вишневского обсудили лечение современных боевых травм
В госпитале имени Вишневского обсудили лечение современных боевых травм - РИА Новости, 16.12.2023
В госпитале имени Вишневского обсудили лечение современных боевых травм
В Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского Минобороны РФ в Красногорске состоялась научно-практическая конференция "Вишневские чтения –... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T05:21
2023-12-16T05:21
россия
красногорск
центральный военный клинический госпиталь имени вишневского
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского Минобороны РФ в Красногорске состоялась научно-практическая конференция "Вишневские чтения – 2023", на которой, в частности, обсудили лечение современных боевых травм, сообщили в субботу в военном ведомстве. Начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Александр Есипов отметил на открытии мероприятия, что в конференции участвуют молодые специалисты, которые побывали в районе боевых действий, в районе проведения специальной военной операции. "Они привезли с собой интересные материалы, которые вы сегодня услышите. Всем хочу пожелать плодотворной работы, активного участия", - сказал Есипов, слова которого приводит министерство. "В ходе трёх пленарных заседаний участники поделились своим клиническим опытом и достижениями в изучении различных аспектов диагностики и оперативного лечения пациентов с современной боевой травмой, обсудили хирургическую тактику при огнестрельных и минно-взрывных ранениях сердца и других органов, современное хирургическое лечение боевых повреждений магистральных артерий головы, методы хирургической реабилитации пациентов", - сказали в Минобороны. На мероприятии, в том числе, рассматривались общехирургические актуальные вопросы, а также перспективы развития российской науки и инновационных медицинских технологий в условиях импортозамещения. Как отмечают в Минобороны, подобные конференции стали уже совместной традицией двух медицинских учреждений, носящих имена выдающихся хирургов, представителей семейной династии: НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского Минобороны России и НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава России.
https://ria.ru/20231116/lechenie-1909848697.html
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россия, красногорск, центральный военный клинический госпиталь имени вишневского, общество, здоровье - общество
Россия, Красногорск, Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, Общество, Здоровье - Общество
В госпитале имени Вишневского обсудили лечение современных боевых травм

МО: в госпитале имени Вишневского обсудили лечение современных боевых травм

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкОперация
Операция - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского Минобороны РФ в Красногорске состоялась научно-практическая конференция "Вишневские чтения – 2023", на которой, в частности, обсудили лечение современных боевых травм, сообщили в субботу в военном ведомстве.
Начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Александр Есипов отметил на открытии мероприятия, что в конференции участвуют молодые специалисты, которые побывали в районе боевых действий, в районе проведения специальной военной операции. "Они привезли с собой интересные материалы, которые вы сегодня услышите. Всем хочу пожелать плодотворной работы, активного участия", - сказал Есипов, слова которого приводит министерство.
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"В ходе трёх пленарных заседаний участники поделились своим клиническим опытом и достижениями в изучении различных аспектов диагностики и оперативного лечения пациентов с современной боевой травмой, обсудили хирургическую тактику при огнестрельных и минно-взрывных ранениях сердца и других органов, современное хирургическое лечение боевых повреждений магистральных артерий головы, методы хирургической реабилитации пациентов", - сказали в Минобороны.
На мероприятии, в том числе, рассматривались общехирургические актуальные вопросы, а также перспективы развития российской науки и инновационных медицинских технологий в условиях импортозамещения.
Как отмечают в Минобороны, подобные конференции стали уже совместной традицией двух медицинских учреждений, носящих имена выдающихся хирургов, представителей семейной династии: НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского Минобороны России и НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава России.
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