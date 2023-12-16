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Исследование показало, сколько американцев боятся просрочить кредит - РИА Новости, 16.12.2023
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17:47 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/kredit-1916220845.html
Исследование показало, сколько американцев боятся просрочить кредит
Исследование показало, сколько американцев боятся просрочить кредит - РИА Новости, 16.12.2023
Исследование показало, сколько американцев боятся просрочить кредит
Почти половина американцев, имеющих кредитные карты опасается, что не сможет выплатить долги, пишет журнал Newsweek со ссылкой на исследование общественного... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T17:47
2023-12-16T17:47
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сша
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Почти половина американцев, имеющих кредитные карты опасается, что не сможет выплатить долги, пишет журнал Newsweek со ссылкой на исследование общественного мнения. "Опрос показывает, что 46% американцев с кредитной картой "очень" или "справедливо" обеспокоены относительно выплат долга", - пишет издание со ссылкой на исследование Redfield и Wilton Strategies. По данным социологического исследования, 28% опрошенных "очень обеспокоены" своей возможностью выплатить кредиты, 18% "справедливо обеспокоены", еще 19% "немного обеспокоены", и только 36% совсем не боятся такой перспективы, говорится в сообщении. Социологи установили, что у 28% опрошенных по одной кредитке, у четверти - две, а у 12% - три кредитные карты, у 13% их четыре, говорится в сообщении. При этом 39% опрошенных ждут, что после рождественских и новогодних праздников их долг вырастет, пишет издание. Издание напоминает, что совокупный долг жителей США по кредиткам достигает 1 триллиона долларов. Опрос проводился 8 декабря среди 1,5 тысячи американцев.
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в мире, сша, исследование
В мире, США, Исследование
Исследование показало, сколько американцев боятся просрочить кредит

Newsweek: 46% граждан США боятся, что не смогут выплатить долги по кредиткам

© iStock.com / Eakkarat ThiemubolРасстроенная девушка, увидевшая задолженность по счету
Расстроенная девушка, увидевшая задолженность по счету - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© iStock.com / Eakkarat Thiemubol
Расстроенная девушка, увидевшая задолженность по счету. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Почти половина американцев, имеющих кредитные карты опасается, что не сможет выплатить долги, пишет журнал Newsweek со ссылкой на исследование общественного мнения.
«
"Опрос показывает, что 46% американцев с кредитной картой "очень" или "справедливо" обеспокоены относительно выплат долга", - пишет издание со ссылкой на исследование Redfield и Wilton Strategies.
По данным социологического исследования, 28% опрошенных "очень обеспокоены" своей возможностью выплатить кредиты, 18% "справедливо обеспокоены", еще 19% "немного обеспокоены", и только 36% совсем не боятся такой перспективы, говорится в сообщении. Социологи установили, что у 28% опрошенных по одной кредитке, у четверти - две, а у 12% - три кредитные карты, у 13% их четыре, говорится в сообщении.
При этом 39% опрошенных ждут, что после рождественских и новогодних праздников их долг вырастет, пишет издание.
Издание напоминает, что совокупный долг жителей США по кредиткам достигает 1 триллиона долларов.
Опрос проводился 8 декабря среди 1,5 тысячи американцев.
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