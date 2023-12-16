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Киев заставят пересмотреть понимание "победы", пишут СМИ
Киев заставят пересмотреть понимание "победы", пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2023
Киев заставят пересмотреть понимание "победы", пишут СМИ
Запад вынудит Украину пересмотреть трактовку "победы" в конфликте с Россией, пишет обозреватель чешской газеты Hospodářské noviny Мартин Эгл. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T02:42
2023-12-16T02:42
2023-12-16T02:42
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Запад вынудит Украину пересмотреть трактовку "победы" в конфликте с Россией, пишет обозреватель чешской газеты Hospodářské noviny Мартин Эгл."Цель политического руководства (выход на границы 1991 года. — Прим. ред.) сейчас выглядит невыполнимой. В 2024 году, следовательно, начнется дискуссия о том, что можно считать победой. При этом, несомненно, Киев окажется под давлением Запада, который потребует, чтобы в это новое понимание победы Украина включила переговоры с Россией", — говорится в материале.Автор добавил, что в военной сфере, как и на политической арене, Украина терпит неудачу. Помимо нехватки солдат, у ВСУ недостаточно талантливых командиров и планировщиков для успешного ведения боевых действий. Кроме того, провальное контрнаступление показало, что украинские солдаты не могут успешно работать с западной техникой.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Киев заставят пересмотреть понимание "победы", пишут СМИ
HN: Киеву придется пересмотреть понимание победы из-за давления Запада