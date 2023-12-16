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Захарова отреагировала на запрет Болгарией интервью с российским послом - РИА Новости, 16.12.2023
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16:51 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/intervyu-1916215673.html
Захарова отреагировала на запрет Болгарией интервью с российским послом
Захарова отреагировала на запрет Болгарией интервью с российским послом - РИА Новости, 16.12.2023
Захарова отреагировала на запрет Болгарией интервью с российским послом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в Telegram-канале запрет Болгарией трансляции интервью с послом России в этой стране... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T16:51
2023-12-16T16:51
в мире
болгария
россия
мария захарова
элеонора митрофанова
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в Telegram-канале запрет Болгарией трансляции интервью с послом России в этой стране поинтересовалась, можно ли дышать в Болгарии. Ранее в посольстве России в Болгарии заявили, что программный совет Болгарского национального радио (БНР) запретил трансляцию интервью с послом России в Софии Элеонорой Митрофановой. "В Болгарии русским женщинам нельзя давать интервью и пересекать воздушное пространство. Дышать в Болгарии ещё можно?" - написала Захарова. В МИД РФ ранее отметили, что такой запрет вызывает "лишь недоумение и разочарование".
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в мире, болгария, россия, мария захарова, элеонора митрофанова
В мире, Болгария, Россия, Мария Захарова, Элеонора Митрофанова
Захарова отреагировала на запрет Болгарией интервью с российским послом

Захарова возмутилась запретом показывать в Болгарии интервью посла Митрофановой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в Telegram-канале запрет Болгарией трансляции интервью с послом России в этой стране поинтересовалась, можно ли дышать в Болгарии.
Ранее в посольстве России в Болгарии заявили, что программный совет Болгарского национального радио (БНР) запретил трансляцию интервью с послом России в Софии Элеонорой Митрофановой.
"В Болгарии русским женщинам нельзя давать интервью и пересекать воздушное пространство. Дышать в Болгарии ещё можно?" - написала Захарова.
В МИД РФ ранее отметили, что такой запрет вызывает "лишь недоумение и разочарование".
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В миреБолгарияРоссияМария ЗахароваЭлеонора Митрофанова
 
 
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