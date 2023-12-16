https://ria.ru/20231216/intervyu-1916210611.html
Болгарское радио запретило трансляцию интервью российского посла
Болгарское радио запретило трансляцию интервью российского посла - РИА Новости, 16.12.2023
Болгарское радио запретило трансляцию интервью российского посла
Программный совет Болгарского национального радио (БНР) запретил трансляцию интервью с российским послом Элеонорой Митрофановой, заявила дипмиссия в... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T16:16
2023-12-16T16:16
2023-12-16T16:55
россия
болгария
элеонора митрофанова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752656306_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1797bcc08d80b3b6fce5bdd6e68150cf.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Программный совет Болгарского национального радио (БНР) запретил трансляцию интервью с российским послом Элеонорой Митрофановой, заявила дипмиссия в Telegram-канале. Это решение принято на экстренном заседании совета. Митрофанова должна была участвовать в сегодняшнем выпуске передачи "Политически некорректно"."На фоне разговоров о демократии, свободе слова и свободе на выражение собственного мнения решение БНР — очевидно, принятое не без давления извне, — вызывает лишь недоумение и разочарование", — подчеркнули в посольстве. Дипломаты также выразили убеждение, что чем сильнее цензура, тем больше спрос на альтернативное мнение и правду о том, что происходит в России и мире.Запрет прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова."В Болгарии русским женщинам нельзя давать интервью и пересекать воздушное пространство. Дышать в Болгарии еще можно?" — написала она в Telegram-канале.В конце ноября София сперва открыла свое воздушное пространство для российского самолета, на борту которого министр иностранных дел Сергей Лавров направлялся на встречу глав МИД ОБСЕ в Северной Македонии, а затем запретила пролет из-за того, что в составе российской делегации была Мария Захарова. В Кремле такую позицию назвали абсурдной и глупой, а сама Захарова предположила, что инициаторами запрета были проамериканские политики — проводники мысли США.
https://ria.ru/20231212/demontazh-1915332578.html
россия
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752656306_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c4071ed4442f9628169811ae7e5fd2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, болгария, элеонора митрофанова, в мире
Россия, Болгария, Элеонора Митрофанова, В мире
Болгарское радио запретило трансляцию интервью российского посла
Болгарское радио запретило трансляцию интервью посла России Митрофановой