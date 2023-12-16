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Болгарское радио запретило трансляцию интервью российского посла - РИА Новости, 16.12.2023
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16:16 16.12.2023 (обновлено: 16:55 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/intervyu-1916210611.html
Болгарское радио запретило трансляцию интервью российского посла
Болгарское радио запретило трансляцию интервью российского посла - РИА Новости, 16.12.2023
Болгарское радио запретило трансляцию интервью российского посла
Программный совет Болгарского национального радио (БНР) запретил трансляцию интервью с российским послом Элеонорой Митрофановой, заявила дипмиссия в... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T16:16
2023-12-16T16:55
россия
болгария
элеонора митрофанова
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Программный совет Болгарского национального радио (БНР) запретил трансляцию интервью с российским послом Элеонорой Митрофановой, заявила дипмиссия в Telegram-канале. Это решение принято на экстренном заседании совета. Митрофанова должна была участвовать в сегодняшнем выпуске передачи "Политически некорректно"."На фоне разговоров о демократии, свободе слова и свободе на выражение собственного мнения решение БНР — очевидно, принятое не без давления извне, — вызывает лишь недоумение и разочарование", — подчеркнули в посольстве. Дипломаты также выразили убеждение, что чем сильнее цензура, тем больше спрос на альтернативное мнение и правду о том, что происходит в России и мире.Запрет прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.&quot;В Болгарии русским женщинам нельзя давать интервью и пересекать воздушное пространство. Дышать в Болгарии еще можно?&quot; — написала она в Telegram-канале.В конце ноября София сперва открыла свое воздушное пространство для российского самолета, на борту которого министр иностранных дел Сергей Лавров направлялся на встречу глав МИД ОБСЕ в Северной Македонии, а затем запретила пролет из-за того, что в составе российской делегации была Мария Захарова. В Кремле такую позицию назвали абсурдной и глупой, а сама Захарова предположила, что инициаторами запрета были проамериканские политики — проводники мысли США.
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РИА Новости
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96
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россия, болгария, элеонора митрофанова, в мире
Россия, Болгария, Элеонора Митрофанова, В мире
Болгарское радио запретило трансляцию интервью российского посла

Болгарское радио запретило трансляцию интервью посла России Митрофановой

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭлеонора Митрофанова
Элеонора Митрофанова - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Элеонора Митрофанова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Программный совет Болгарского национального радио (БНР) запретил трансляцию интервью с российским послом Элеонорой Митрофановой, заявила дипмиссия в Telegram-канале.
Это решение принято на экстренном заседании совета. Митрофанова должна была участвовать в сегодняшнем выпуске передачи "Политически некорректно".
"На фоне разговоров о демократии, свободе слова и свободе на выражение собственного мнения решение БНР — очевидно, принятое не без давления извне, — вызывает лишь недоумение и разочарование", — подчеркнули в посольстве.
Дипломаты также выразили убеждение, что чем сильнее цензура, тем больше спрос на альтернативное мнение и правду о том, что происходит в России и мире.
Запрет прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«

Болгарии русским женщинам нельзя давать интервью и пересекать воздушное пространство. Дышать в Болгарии еще можно?" — написала она в Telegram-канале.

В конце ноября София сперва открыла свое воздушное пространство для российского самолета, на борту которого министр иностранных дел Сергей Лавров направлялся на встречу глав МИД ОБСЕ в Северной Македонии, а затем запретила пролет из-за того, что в составе российской делегации была Мария Захарова. В Кремле такую позицию назвали абсурдной и глупой, а сама Захарова предположила, что инициаторами запрета были проамериканские политики — проводники мысли США.
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РоссияБолгарияЭлеонора МитрофановаВ мире
 
 
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