https://ria.ru/20231216/intervyu-1916210611.html

Болгарское радио запретило трансляцию интервью российского посла

Болгарское радио запретило трансляцию интервью российского посла - РИА Новости, 16.12.2023

Болгарское радио запретило трансляцию интервью российского посла

Программный совет Болгарского национального радио (БНР) запретил трансляцию интервью с российским послом Элеонорой Митрофановой, заявила дипмиссия в... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T16:16

2023-12-16T16:16

2023-12-16T16:55

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болгария

элеонора митрофанова

в мире

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Программный совет Болгарского национального радио (БНР) запретил трансляцию интервью с российским послом Элеонорой Митрофановой, заявила дипмиссия в Telegram-канале. Это решение принято на экстренном заседании совета. Митрофанова должна была участвовать в сегодняшнем выпуске передачи "Политически некорректно"."На фоне разговоров о демократии, свободе слова и свободе на выражение собственного мнения решение БНР — очевидно, принятое не без давления извне, — вызывает лишь недоумение и разочарование", — подчеркнули в посольстве. Дипломаты также выразили убеждение, что чем сильнее цензура, тем больше спрос на альтернативное мнение и правду о том, что происходит в России и мире.Запрет прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова."В Болгарии русским женщинам нельзя давать интервью и пересекать воздушное пространство. Дышать в Болгарии еще можно?" — написала она в Telegram-канале.В конце ноября София сперва открыла свое воздушное пространство для российского самолета, на борту которого министр иностранных дел Сергей Лавров направлялся на встречу глав МИД ОБСЕ в Северной Македонии, а затем запретила пролет из-за того, что в составе российской делегации была Мария Захарова. В Кремле такую позицию назвали абсурдной и глупой, а сама Захарова предположила, что инициаторами запрета были проамериканские политики — проводники мысли США.

https://ria.ru/20231212/demontazh-1915332578.html

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россия, болгария, элеонора митрофанова, в мире