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Добровольцы передали гуманитарную помощь бойцам на передовую

Добровольцы передали гуманитарную помощь бойцам на передовую - РИА Новости, 16.12.2023

Добровольцы передали гуманитарную помощь бойцам на передовую

Добровольцы движения "Юг молодой" совместно с "Волонтерами победы" передали гуманитарную помощь бойцам Вооруженных сил РФ, находящимся на передовой вблизи... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T07:15

2023-12-16T07:15

2023-12-16T07:15

специальная военная операция на украине

энергодар

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общество

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ЭНЕРГОДАР, 16 дек - РИА Новости. Добровольцы движения "Юг молодой" совместно с "Волонтерами победы" передали гуманитарную помощь бойцам Вооруженных сил РФ, находящимся на передовой вблизи Запорожской атомной электростанции, передает корреспондент РИА Новости. "Волонтеры собрали гуманитарную помощь, это теплая одежда, чтобы вам было тепло и уютно, чтобы вы вспоминали ту молодежь, которая вас всегда поддерживает, верит в светлое будущее и мирное небо над головой", - отметила начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта города Энергодар Ульяна Коробчук. "Молодежному движению города Энергодар от нас огромная благодарность, что не забываете, помогаете нам. Мы чувствуем вашу поддержку, это очень приятно", - сказал представитель Вооруженных сил России, принимая гуманитарную помощь. Такие инициативы приносят воодушевление и единение в обществе, подчеркивая важность гуманитарных усилий и солидарности в трудные времена, отметил военнослужащий ВС РФ.

https://rsport.ria.ru/20231017/svo-1903394680.html

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энергодар, россия, общество