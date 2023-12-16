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Гуманитарный груз из Ставрополья отправили бойцам СВО на передовую
Гуманитарный груз из Ставрополья отправили бойцам СВО на передовую - РИА Новости, 16.12.2023
Гуманитарный груз из Ставрополья отправили бойцам СВО на передовую
Гуманитарный груз из Ставропольского края отправили участникам спецоперации на передовую, в него вошли в том числе 24 автомобиля и продукты питания, сообщает... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T13:39
2023-12-16T13:39
2023-12-16T13:39
надежные люди
ставропольский край
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 16 дек - РИА Новости. Гуманитарный груз из Ставропольского края отправили участникам спецоперации на передовую, в него вошли в том числе 24 автомобиля и продукты питания, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров. "Очередной конвой необходимого нашим защитникам груза отправился в зону спецоперации. 24 отечественных авто высокой проходимости приобрели за счет краевого бюджета... Тем же конвоем отправили почти 2 тонны продуктов питания: тушенку, рыбные консервы, фрукты", - написал Владимиров в Telegram-канале. Как отметил глава региона, продовольственный груз собрали активисты из национально-культурной автономии "Наири".
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ставропольский край, владимир владимиров
Надежные люди, Ставропольский край, Владимир Владимиров
ПЯТИГОРСК, 16 дек - РИА Новости. Гуманитарный груз из Ставропольского края отправили участникам спецоперации на передовую, в него вошли в том числе 24 автомобиля и продукты питания, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров.
"Очередной конвой необходимого нашим защитникам груза отправился в зону спецоперации. 24 отечественных авто высокой проходимости приобрели за счет краевого бюджета... Тем же конвоем отправили почти 2 тонны продуктов питания: тушенку, рыбные консервы, фрукты", - написал Владимиров в Telegram-канале.
Как отметил глава региона, продовольственный груз собрали активисты из национально-культурной автономии "Наири".
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