https://ria.ru/20231216/gruz-1916190819.html

Гуманитарный груз из Ставрополья отправили бойцам СВО на передовую

Гуманитарный груз из Ставрополья отправили бойцам СВО на передовую - РИА Новости, 16.12.2023

Гуманитарный груз из Ставрополья отправили бойцам СВО на передовую

Гуманитарный груз из Ставропольского края отправили участникам спецоперации на передовую, в него вошли в том числе 24 автомобиля и продукты питания, сообщает... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T13:39

2023-12-16T13:39

2023-12-16T13:39

надежные люди

ставропольский край

владимир владимиров

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ПЯТИГОРСК, 16 дек - РИА Новости. Гуманитарный груз из Ставропольского края отправили участникам спецоперации на передовую, в него вошли в том числе 24 автомобиля и продукты питания, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров. "Очередной конвой необходимого нашим защитникам груза отправился в зону спецоперации. 24 отечественных авто высокой проходимости приобрели за счет краевого бюджета... Тем же конвоем отправили почти 2 тонны продуктов питания: тушенку, рыбные консервы, фрукты", - написал Владимиров в Telegram-канале. Как отметил глава региона, продовольственный груз собрали активисты из национально-культурной автономии "Наири".

https://ria.ru/20231216/mototsikl-1916183117.html

ставропольский край

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2023

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ставропольский край, владимир владимиров