https://ria.ru/20231216/gaza-1916152438.html

Оператор телеканала Al Jazeera погиб при ударе израильской армии по школе

Оператор телеканала Al Jazeera погиб при ударе израильской армии по школе - РИА Новости, 16.12.2023

Оператор телеканала Al Jazeera погиб при ударе израильской армии по школе

Оператор Al Jazeera Самер Абу Даки погиб в результате удара ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, говорится в... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T07:05

2023-12-16T07:05

2023-12-16T10:51

в мире

израиль

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Оператор Al Jazeera Самер Абу Даки погиб в результате удара ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, говорится в сообщении телеканала в соцсети X.По данным канала, в пятницу ВВС Израиля атаковали школу, где укрывались мирные жители и где находился оператор. "Телеканал Al Jazeera осудил атаку армии Израиля по Газе, при которой погиб оператор Самер Абу Дака. <...> После получения ранения он умер через пять часов от потери крови, так как израильские военные не позволили машинам скорой помощи и медработникам добраться до него", — говорится в публикации. Телеканал Al Jazeera также призвал международное сообщество и Международный уголовный суд (МУС) принять меры против правительства Израиля в отношении "преступлений против человечества". Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 18,7 тысячи, пострадали более 50 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.

https://ria.ru/20231215/tsakhal-1916118774.html

https://ria.ru/20231215/konflikt-1916109712.html

https://ria.ru/20231215/khersh-1916093728.html

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в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа