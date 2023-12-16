Оператор телеканала Al Jazeera погиб при ударе израильской армии по школе
Оператор телеканала Al Jazeera погиб при ударе армии Израиля по школе в Газе
© Dima Khatib/XОператор Al Jazeera Самер Абу Даки
© Dima Khatib/X
Оператор Al Jazeera Самер Абу Даки
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Оператор Al Jazeera Самер Абу Даки погиб в результате удара ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, говорится в сообщении телеканала в соцсети X.
По данным канала, в пятницу ВВС Израиля атаковали школу, где укрывались мирные жители и где находился оператор.
"Телеканал Al Jazeera осудил атаку армии Израиля по Газе, при которой погиб оператор Самер Абу Дака. <...> После получения ранения он умер через пять часов от потери крови, так как израильские военные не позволили машинам скорой помощи и медработникам добраться до него", — говорится в публикации.
Телеканал Al Jazeera также призвал международное сообщество и Международный уголовный суд (МУС) принять меры против правительства Израиля в отношении "преступлений против человечества".
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 18,7 тысячи, пострадали более 50 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.