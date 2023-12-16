Рейтинг@Mail.ru
Оператор телеканала Al Jazeera погиб при ударе израильской армии по школе - РИА Новости, 16.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:05 16.12.2023 (обновлено: 10:51 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/gaza-1916152438.html
Оператор телеканала Al Jazeera погиб при ударе израильской армии по школе
Оператор телеканала Al Jazeera погиб при ударе израильской армии по школе - РИА Новости, 16.12.2023
Оператор телеканала Al Jazeera погиб при ударе израильской армии по школе
Оператор Al Jazeera Самер Абу Даки погиб в результате удара ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, говорится в... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T07:05
2023-12-16T10:51
в мире
израиль
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916164945_0:0:1345:756_1920x0_80_0_0_8e05df53686743ceda8ce5e305d793dc.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Оператор Al Jazeera Самер Абу Даки погиб в результате удара ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, говорится в сообщении телеканала в соцсети X.По данным канала, в пятницу ВВС Израиля атаковали школу, где укрывались мирные жители и где находился оператор. "Телеканал Al Jazeera осудил атаку армии Израиля по Газе, при которой погиб оператор Самер Абу Дака. &lt;...&gt; После получения ранения он умер через пять часов от потери крови, так как израильские военные не позволили машинам скорой помощи и медработникам добраться до него", — говорится в публикации. Телеканал Al Jazeera также призвал международное сообщество и Международный уголовный суд (МУС) принять меры против правительства Израиля в отношении "преступлений против человечества". Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 18,7 тысячи, пострадали более 50 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
https://ria.ru/20231215/tsakhal-1916118774.html
https://ria.ru/20231215/konflikt-1916109712.html
https://ria.ru/20231215/khersh-1916093728.html
израиль
палестина
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916164945_36:0:1153:838_1920x0_80_0_0_1cddc89e7e80a786228f4ae040ae7bf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Оператор телеканала Al Jazeera погиб при ударе израильской армии по школе

Оператор телеканала Al Jazeera погиб при ударе армии Израиля по школе в Газе

© Dima Khatib/XОператор Al Jazeera Самер Абу Даки
Оператор Al Jazeera Самер Абу Даки
© Dima Khatib/X
Оператор Al Jazeera Самер Абу Даки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Оператор Al Jazeera Самер Абу Даки погиб в результате удара ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, говорится в сообщении телеканала в соцсети X.
По данным канала, в пятницу ВВС Израиля атаковали школу, где укрывались мирные жители и где находился оператор.
Последствия обстрелов сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
ЦАХАЛ сообщил о гибели трех заложников из-за ошибки военных
Вчера, 21:26
"Телеканал Al Jazeera осудил атаку армии Израиля по Газе, при которой погиб оператор Самер Абу Дака. <...> После получения ранения он умер через пять часов от потери крови, так как израильские военные не позволили машинам скорой помощи и медработникам добраться до него", — говорится в публикации.
Телеканал Al Jazeera также призвал международное сообщество и Международный уголовный суд (МУС) принять меры против правительства Израиля в отношении "преступлений против человечества".
Палестинцы покидают сектор Газа по улице Салах ад-Дина - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Администрация Эрдогана обвинила Израиль в запугивании журналистов
Вчера, 20:04

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Израиль настроен убить всех лидеров ХАМАС, заявил Херш
Вчера, 18:29
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 18,7 тысячи, пострадали более 50 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
 
В миреИзраильХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала