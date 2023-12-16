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В Великобритании приспустят флаги в память об умершем эмире Кувейта
В Великобритании приспустят флаги в память об умершем эмире Кувейта - РИА Новости, 16.12.2023
В Великобритании приспустят флаги в память об умершем эмире Кувейта
Великобритания приспустит государственные флаги в честь скончавшегося в субботу эмира Кувейта Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, следует из релиза,... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T19:22
2023-12-16T19:22
2023-12-16T19:22
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Великобритания приспустит государственные флаги в честь скончавшегося в субботу эмира Кувейта Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, следует из релиза, опубликованного на сайте правительства страны. "Государственные флаги будут традиционно приспущены на всех правительственных зданиях Великобритании в день смерти правящего главы ближневосточного государства. Так флаги будут приспущены на правительственных зданиях Великобритании с сегодняшнего дня до 20.00 воскресенья, 17 декабря (до 23.00 по мск)", - говорится в пресс-релизе. Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет, сообщил в эфире кувейтского государственного телевидения министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах. В конце ноября сообщалось, что эмир был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах находился на кувейтском престоле с сентября 2020 года. После его кончины унаследовать власть должен его младший брат, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.
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в мире, великобритания, кувейт
В мире, Великобритания, Кувейт
В Великобритании приспустят флаги в память об умершем эмире Кувейта
В Великобритании приспустят флаги в память об эмире Кувейта Навафе ас-Сабахе
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Великобритания приспустит государственные флаги в честь скончавшегося в субботу эмира Кувейта Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, следует из релиза, опубликованного на сайте
правительства страны.
"Государственные флаги будут традиционно приспущены на всех правительственных зданиях Великобритании в день смерти правящего главы ближневосточного государства. Так флаги будут приспущены на правительственных зданиях Великобритании с сегодняшнего дня до 20.00 воскресенья, 17 декабря (до 23.00 по мск)", - говорится в пресс-релизе.
Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет, сообщил в эфире кувейтского государственного телевидения министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах. В конце ноября сообщалось, что эмир был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
Эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах находился на кувейтском престоле с сентября 2020 года. После его кончины унаследовать власть должен его младший брат, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.
Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Биография