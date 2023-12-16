https://ria.ru/20231216/emir-1916231268.html

В Великобритании приспустят флаги в память об умершем эмире Кувейта

В Великобритании приспустят флаги в память об умершем эмире Кувейта - РИА Новости, 16.12.2023

В Великобритании приспустят флаги в память об умершем эмире Кувейта

Великобритания приспустит государственные флаги в честь скончавшегося в субботу эмира Кувейта Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, следует из релиза,... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T19:22

2023-12-16T19:22

2023-12-16T19:22

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Великобритания приспустит государственные флаги в честь скончавшегося в субботу эмира Кувейта Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, следует из релиза, опубликованного на сайте правительства страны. "Государственные флаги будут традиционно приспущены на всех правительственных зданиях Великобритании в день смерти правящего главы ближневосточного государства. Так флаги будут приспущены на правительственных зданиях Великобритании с сегодняшнего дня до 20.00 воскресенья, 17 декабря (до 23.00 по мск)", - говорится в пресс-релизе. Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет, сообщил в эфире кувейтского государственного телевидения министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах. В конце ноября сообщалось, что эмир был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах находился на кувейтском престоле с сентября 2020 года. После его кончины унаследовать власть должен его младший брат, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

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