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Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабера ас-Сабах. Биография

Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабера ас-Сабах. Биография - РИА Новости, 16.12.2023

Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабера ас-Сабах. Биография

Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 27 сентября 1940 года. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T16:49

2023-12-16T16:49

2023-12-16T16:49

справки

кувейт

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Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 27 сентября 1940 года. Учился в школе Аль-Мубаракия, одной из старейших школ Кувейта, затем продолжил обучение в полицейском колледже Хенден (Великобритания), который окончил в 1960 году. После завершения учебы поступил на работу в Министерство внутренних дел Кувейта. В период с 1967 года по 1980 год возглавлял Управление общих расследований, которое затем было преобразовано в Управление государственной безопасности. 7 октября 2020 года эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (1937-2023) издал указ о назначении своего младшего брата шейха Мишааля наследным принцем страны. 16 декабря 2023 года правительство Кувейта объявило наследного принца Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха новым эмиром страны после того, как в тот же день скончался его старший брат Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Эмир Кувейта женат, у него пять сыновей и семь дочерей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, кувейт