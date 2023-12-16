https://ria.ru/20231216/emir-1916206401.html

Сунак выразил соболезнования из-за смерти эмира Кувейта

Сунак выразил соболезнования из-за смерти эмира Кувейта - РИА Новости, 16.12.2023

Сунак выразил соболезнования из-за смерти эмира Кувейта

Британский премьер-министр Риши Сунак выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который, по его словам,... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T15:40

2023-12-16T15:40

2023-12-16T15:40

в мире

кувейт

великобритания

ближний восток

риши сунак

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Британский премьер-министр Риши Сунак выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который, по его словам, был очень хорошим другом Великобритании, говорится в сообщении, распространенном Даунинг-стрит в соцсети X. "Его Высочество был отличным другом Великобритании, и мы будем с теплотой вспоминать все, что он сделал для наших двусторонних отношений, и его работу по продвижению стабильности на Ближнем Востоке. Я выражаю свои искренние соболезнования семье ас-Сабах и народу Кувейта", — говорится в сообщении Сунака на странице его канцелярии. Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет, сообщил в эфире кувейтского государственного телевидения министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах. В конце ноября сообщалось, что эмир был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах находился на кувейтском престоле с сентября 2020 года. После его кончины унаследовать власть должен его младший брат, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

https://ria.ru/20231216/emir-1916194068.html

кувейт

великобритания

ближний восток

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в мире, кувейт, великобритания, ближний восток, риши сунак