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Египет объявил трехдневный траур по умершему эмиру Кувейта - РИА Новости, 16.12.2023
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17:58 16.12.2023 (обновлено: 18:14 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/egipet-1916222389.html
Египет объявил трехдневный траур по умершему эмиру Кувейта
Египет объявил трехдневный траур по умершему эмиру Кувейта - РИА Новости, 16.12.2023
Египет объявил трехдневный траур по умершему эмиру Кувейта
Египет объявил трехдневный траур по умершему эмиру Кувейта Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху, сообщила канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T17:58
2023-12-16T18:14
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абдель фаттах ас-сиси
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КАИР, 16 дек - РИА Новости. Египет объявил трехдневный траур по умершему эмиру Кувейта Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху, сообщила канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.Ранее министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах заявил, что эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет. В конце ноября сообщалось, что эмир был госпитализирован из-за проблем со здоровьем."Арабская Республика Египет оплакивает эмира братского Государства Кувейт шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который умер в субботу, 16 декабря 2023 года", - говорится в заявлении канцелярии ас-Сиси.В заявлении отмечается, что Египет объявил трехдневный траур по усопшему во всех частях страны.Эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах находился на кувейтском престоле с сентября 2020 года. После его кончины унаследовать власть должен его младший брат, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.
https://ria.ru/20231216/emir-1916194068.html
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в мире, египет, абдель фаттах ас-сиси, кувейт
В мире, Египет, Абдель Фаттах ас-Сиси, Кувейт
Египет объявил трехдневный траур по умершему эмиру Кувейта

Канцелярия: Египет объявил трехдневный траур по умершему эмиру Кувейта

© AP Photo / Nasser WaggiНаваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Nasser Waggi
Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Архивное фото
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КАИР, 16 дек - РИА Новости. Египет объявил трехдневный траур по умершему эмиру Кувейта Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху, сообщила канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.
Ранее министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах заявил, что эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет. В конце ноября сообщалось, что эмир был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
Эмир государства Кувейт Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах. Биография
14:13
"Арабская Республика Египет оплакивает эмира братского Государства Кувейт шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который умер в субботу, 16 декабря 2023 года", - говорится в заявлении канцелярии ас-Сиси.
В заявлении отмечается, что Египет объявил трехдневный траур по усопшему во всех частях страны.
Эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах находился на кувейтском престоле с сентября 2020 года. После его кончины унаследовать власть должен его младший брат, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.
Наследный принц Кувейта шейх Мишаал аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабера ас-Сабах. Биография
16:49
 
В миреЕгипетАбдель Фаттах ас-СисиКувейт
 
 
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