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Египет объявил трехдневный траур по умершему эмиру Кувейта

Египет объявил трехдневный траур по умершему эмиру Кувейта - РИА Новости, 16.12.2023

Египет объявил трехдневный траур по умершему эмиру Кувейта

Египет объявил трехдневный траур по умершему эмиру Кувейта Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху, сообщила канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T17:58

2023-12-16T17:58

2023-12-16T18:14

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КАИР, 16 дек - РИА Новости. Египет объявил трехдневный траур по умершему эмиру Кувейта Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху, сообщила канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.Ранее министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах заявил, что эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет. В конце ноября сообщалось, что эмир был госпитализирован из-за проблем со здоровьем."Арабская Республика Египет оплакивает эмира братского Государства Кувейт шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который умер в субботу, 16 декабря 2023 года", - говорится в заявлении канцелярии ас-Сиси.В заявлении отмечается, что Египет объявил трехдневный траур по усопшему во всех частях страны.Эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах находился на кувейтском престоле с сентября 2020 года. После его кончины унаследовать власть должен его младший брат, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

https://ria.ru/20231216/emir-1916194068.html

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в мире, египет, абдель фаттах ас-сиси, кувейт